넥슨, 장애어린이 재활 지원 '푸르메런' 동참…게임 이용자 기부금도 활용

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넥슨이 게임 이용자들의 참여로 조성한 기부금을 장애어린이 재활치료 지원에 활용한다. 10년 전 푸르메어린이재활병원 건립에 200억원을 기부한데 이어 이용자 참여형 사회공헌을 통해 장애어린이 지원을 이어가는 모습이다.

넥슨재단은 오는 11월 7일 서울 월드컵공원 평화광장에서 열리는 '넥슨과 함께하는 2026 미라클365 푸르메런'에 '넥슨 히어로 30 기금'을 통해 함께한다고 26일 밝혔다.

푸르메재단이 주최하는 '미라클365 푸르메런'은 장애어린이의 재활치료를 지원하기 위해 마련된 기부 마라톤이다. 올해는 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 개원 10주년을 맞아 시민 3000명이 참여하는 규모로 진행된다.

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특히 이번 대회에는 넥슨 이용자들이 직접 조성한 기금이 활용된다. '넥슨 히어로'는 이용자가 게임 속 사회공헌 아이템을 구매하는 방식으로 기부에 참여하는 캠페인이다.

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넥슨은 창립 30주년을 맞은 2024년 22개 게임에서 '넥슨 히어로 패키지'를 선보였으며, 약 16만 명의 이용자가 참여해 총 34억원의 '넥슨 히어로 30' 기금을 조성했다. 기금은 장애어린이의 재활치료를 지원하는 데 사용되고 있다.

넥슨은 푸르메어린이재활병원과도 오랜 인연을 이어왔다. 넥슨재단은 병원 건립 과정에서 200억원을 기부했으며, 병원은 2016년 시민 1만명과 500개 기업의 기부를 바탕으로 설립됐다. 국내 최초의 통합형 어린이재활병원인 푸르메어린이재활병원은 지난 10년간 71만명의 장애어린이에게 맞춤형 재활치료를 제공해왔다.

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이번 푸르메런에는 푸르메재단 홍보대사인 가수 션을 비롯해 이근호 축구해설위원, 이지선 이화여대 교수, 2026 패럴림픽 메달리스트 김윤지 등이 참여한다. 장애어린이와 시민이 함께 달리는 방식으로 장애인과 비장애인이 어우러지는 행사로 운영될 예정이다.

참가자는 3㎞ 걷기와 10㎞ 달리기 중 원하는 코스를 선택할 수 있다. 참가비는 3㎞ 2만원, 10㎞ 5만원이며 전액 장애어린이 재활치료 지원에 사용된다. 모집은 26일 오전 10시부터 대회 홈페이지를 통해 시작되며, 3000명을 선착순으로 받는다.

이번 행사는 넥슨이 기업 차원의 기부에 그치지 않고 게임 이용자가 직접 참여해 만든 기금을 실제 사회공헌 현장으로 연결한다는 점에서 의미가 있다. 특히 병원 건립 당시의 대규모 기부와 이용자 참여형 '넥슨 히어로' 캠페인이 하나의 지원 체계로 이어지고 있다는 점도 눈여겨볼 대목이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com