박수홍, 딸 오열에 승객들 앞 연신 사과.."이코노미석은 영문도 모르고 1시간 기다려"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 박수홍이 비행기 지연 민폐 논란에 대해 사과한 가운데 당시 기내 상황이 담긴 영상이 공개됐다.

최근 네이버 '괌 자유여행 길잡이' 카페에는 '출국부터 입국까지 너무 힘들었다'는 제목의 글이 올라왔다.

당시 박수홍 가족과 같은 항공편에 탑승했다는 작성자는 "딜레이 없이 출발 직전 박수홍 아저씨 아기가 정말 심하게 울더라. 박수홍 아저씨가 아기가 너무 울어서 내려야겠다고 하셨다"고 당시 상황을 전했다.

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그러면서 "브리지 연결하는 중..법무팀이 와서 상황 말씀드려야 한다고 50분에서 1시간 걸리는 중. 아기가 조금 진정되어 출발했다"고 설명했다. 이어 "박수홍 아저씨가 죄송하다고 계속 인사했다. 이코노미 분들은 영문도 모르셨을 것"이라고 덧붙였다.

이와 함께 공개된 영상에는 박수홍이 프레스티지석에 앉은 승객들을 향해 "죄송하다"며 연신 고개 숙여 사과하는 모습이 담겼다. 당황한 표정으로 주변을 살피는 박수홍의 모습과 함께 딸이 오열하는 소리도 들렸다.

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당시 이코노미석에 탑승했다는 한 네티즌은 "박수홍 가족 때문이 맞았군요. 이코노미석이었는데 영문도 모르고 한 시간 기다렸다가 내린다고 해서 승객들 다 기다렸는데 다시 또 안 내린다고. 아기 울 때 난처한 마음은 이해하나 한 시간 기다리는 바람에 이코노미 아기들도 많이 힘들었다"며 당시 겪은 불편함을 토로했다.

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앞서 25일 온라인 커뮤니티 등을 통해 지난 23일 괌으로 출발하는 대한항공 KE415편이 약 1시간 지연됐다는 내용이 확산됐다.

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게시물에 따르면 박수홍·김다예 부부는 딸과 함께 해당 항공편 프레스티지석에 탑승했다가 아이가 계속 울자 하차 의사를 밝혔다. 이후 수하물을 다시 빼는 과정까지 진행됐으나 아이가 울음을 그치면서 재탑승한 것으로 알려졌다.

일부 네티즌들은 어린 딸을 둔 박수홍 가족의 상황을 이해한다는 반응을 보였다. 반면 연예인이라는 이유로 일반 승객과 다른 특혜를 받은 것 아니냐는 의혹을 제기하는 목소리도 나왔다.

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논란이 이어지자 박수홍은 26일 자신의 SNS를 통해 직접 사과했다.

박수홍은 "최근 비행기 출발 과정에서 저희 가족으로 인해 지연 출발 문제가 발생했다. 이로 인해 많은 분들의 소중한 시간을 빼앗는 큰 불편함을 드렸고, 항공사 관계자 분들께도 피해를 드렸다. 이에 고개 숙여 진심으로 사과의 말씀을 올린다"라며 사과문을 게재했다.

그는 "당시 탑승하자마자 착석하지 못할 정도로 아이가 울어 당황한 나머지 미숙한 판단을 했다"며 "긴 비행시간 동안 아이의 울음으로 승객분들께 더 큰 피해를 드릴 것 같아서 당초 내리겠다는 의사를 기내 관계자 분께 전달드렸다"고 당시 상황을 설명했다.

이어 "기내에서 대기 중 아이가 울음을 그쳐 다시 탑승 의사를 밝혔는데, 이로 인해 보안 검사 등 시간이 크게 지체될 수 있다는 점을 미처 깨닫지 못했다. 이는 전적으로 항공 관련 절차에 대한 저의 무지함으로 일어난 일이며 그 어떤 변명의 여지도 없다"며 "다시 한번 저의 부족함으로 큰 피해를 보신 승객분들과 항공사 관계자 여러분께 머리 숙여 깊이 사과를 드린다"고 거듭 사과했다.