"39.4도 고열 참으라고?"..'아옳이 남친' 한의사 김형배 발언 논란→의사단체 분노

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[스포츠조선 이게은기자] 인플루언서 아옳이의 연인 한의사 김형배가 "성인은 39.4도, 소아는 38.5도까지 참아도 좋다"라는 발언을 해 도마 위에 올랐다.

25일 공정한사회를바라는의사들의모임(공의모)은 김형배의 발언을 규탄하는 성명서를 냈다.

'공의모'는 "연예 보도로 형성된 인지도와 의료인이라는 자격이 결합된 위치에서 나온 '공적 영역'에 해당하는 발언이다. 위의 발언이 의사들에게 알려지며, '한의사가 의사 흉내내며 사람잡는다'는 비판이 나왔다"라고 밝혔다.

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이어 "39.4도의 고열은 심각한 질환을 의심하고 빠르게 진단해야 하는 상태"라며 "발열의 원인은 단순한 상기도감염부터 폐렴, 췌장염, 뇌염, 패혈증 등까지 넓게 걸쳐 있으며 이 중에는 진단이 늦어지면 합병증과 사망률이 급격히 상승하는 질환도 많다. 김 한의사는 39.4도까지 경과관찰해도 괜찮다고 했지만, 그 조언이 위험한 이유는 체온이 위험해서가 아니라 원인을 찾을 시간을 소모시키기 때문"이라고 짚었다.

이어 "정상적인 의과대학을 졸업한 의사라면 누구나 이상하다고 느낄 숫자다. 그가 이 숫자를 어디서 가져왔는지 밝히기를 바란다"라며 "38도만 넘어도 대개는 응급실 내원을 고민할 만큼 오한과 통증이 심하다. 그 상태의 환자를 직접 본 경험이 있는 의사는 39.4도까지 참아도 된다고 쓸 수 없다. 게다가 가정에서 측정한 체온은 부위와 기기에 따라 실제보다 낮게 나오는 경우가 흔하다. 39.4도까지 참아도 된다는 발언에 의사들이 황당해하는 이유"라고 덧붙였다.

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또한 "이번 사건은 의학 교육을 받지 못한 한의사가 문헌의 내용을 그대로 옮기며 벌어진 일로 보인다. 이 사건은 의학이 아닌 한의학 교육을 받은 사람이 doctor라는 이름으로 발열 대응법을 알려준 것"이라고 우려하며 해당 글을 삭제, 사과할 것을 요구했다.

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앞서 김형배는 자신의 SNS를 통해 "성인의 경우 39.4도까지는 참아보셔도 좋다. 그 이상 온도는 뇌손상을 유발할 수 있으니 조심하셔라. 적절한 체온 상승은 우리 몸 면역체계가 활발해지도록 도와준다", "만 4~5세 유아는 38.5도 정도까지는 견뎌보시는 걸 추천한다. 그 이상 체온일 경우 두통, 근육통 등으로 힘들어하거나 축 처지는 등 탈수 증상이 보인다면 약 복용이나 가까운 병원에 가서 진료받으시라"라는 답글을 게시했다.

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joyjoy90@sportschosun.com