'부활남: 더 레드' 신승호 "일본어·영어 대사 암기, 최선을 다해 준비했다"

26일 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '부활남: 더 레드'의 제작보고회. 신승호가 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 신승호가 영화 '부활남: 더 레드'를 위해 영어와 일본어 대사를 완벽히 숙지했다.

신승호는 26일 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '부활남: 더 레드' 제작보고회에서 "(영어와 일본어 대사를) 작품을 위해 최선을 다해 준비했다"며 "블랙으로서 해야 할 몫에 최선을 다했다"라고 했다.

9월 30일 개봉하는 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품으로, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다.

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신승호는 석환을 쫓는 의문의 인물 블랙 역을 맡았다. 그는 '부활남: 더 레드'에 대해 "그동안 시도해 보지 못했던 걸 시도해 본 작품"이라며 "저한텐 너무 감사한 기회이고, 많은 걸 보여드릴 수 있는 작품"이라고 전했다.

극 중에서 영어와 일본어 대사를 선보인 신승호는 "능력이라고 하면 능력인데, 작품을 위해 최선을 다해 준비했다"며 "언어를 따로 배워본 경험은 없지만, 이번에 배우면서 저조차도 너무 즐거웠다. 그래도 제 즐거움보단 작품에서 블랙으로서 해야 할 몫에 최선을 다했다"고 강조했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com