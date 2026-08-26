전현무 카자흐스탄 운전 일파만파…대사관 "러시아어 공증 필수" 확인 사살

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 전현무의 카자흐스탄 현지 운전을 둘러싼 논란이 이어지는 가운데 주카자흐스탄 대한민국대사관이 국제운전면허증만으로는 현지에서 운전할 수 없다고 재차 안내해 눈길을 끈다.

주카자흐스탄 대한민국대사관은 지난 25일 외교부 해외안전여행을 통해 '카자흐스탄 단기 방문객(여행객) 현지 운전 관련 유의사항 안내'를 게시했다.

대사관은 "카자흐스탄을 단기간 방문하는 우리 국민이 현지에서 자동차를 운전하고자 하는 경우, 사전에 아래 사항을 반드시 확인해 달라"며 현지 운전에 필요한 서류를 구체적으로 안내했다.

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대사관에 따르면 단기 방문객이 카자흐스탄에서 운전하려면 대한민국 운전면허증 원본과 해당 운전면허증의 러시아어 공증 번역본을 반드시 소지해야 한다.

특히 대사관은 "국제운전면허증을 소지하고 있더라도 대한민국 운전면허증 원본과 러시아어 공증 번역본이 없으면 운전할 수 없다"고 강조했다.

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러시아어 번역공증은 카자흐스탄 현지 공증사무소 또는 재외공관인 주카자흐스탄 대한민국대사관과 주알마티총영사관을 통해 받을 수 있다. 현지 재외공관에서 신청할 경우 발급까지 약 반나절이 소요된다.

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공교롭게도 해당 공지는 MBC '나 혼자 산다'가 전현무의 카자흐스탄 렌터카 운전을 둘러싼 논란에 공식 입장을 밝힌 당일 게재됐다.

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앞서 지난 14일 방송된 '나 혼자 산다'에서는 전현무가 공항에서 여행지를 정한 뒤 카자흐스탄 알마티로 즉흥 여행을 떠나는 모습이 공개됐다. 이후 전현무는 현지에서 렌터카를 빌려 직접 운전하며 여행을 이어갔다.

그러나 방송 이후 온라인에서는 카자흐스탄에서 외국인이 운전하기 위해서는 국제운전면허증만으로 부족하고 운전면허증의 러시아어 공증 번역본 등이 필요하다는 지적이 제기됐다.

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이에 '나 혼자 산다' 제작진은 지난 25일 "전현무 씨의 카자흐스탄 여행은 방송에 공개된 내용 그대로, 카자흐스탄으로 출발하기 직전 공항에서 현지 렌터카 업체에서 요구한 국제운전면허증과 여권을 제출하고 차량을 대여한 것"이라고 설명했다.

이어 "방송 이후 현지 렌터카 이용 방법에 대한 문의가 있어 주카자흐스탄 대한민국대사관에 확인한 결과, 별도의 공증 절차가 필요하다는 사실을 뒤늦게 확인했다"고 밝혔다.

제작진 설명대로 전현무가 국제운전면허증과 여권을 토대로 차량을 대여했다면, 대사관이 밝힌 현지 운전 필수 요건은 충족하지 못했던 셈이다. 렌터카 업체가 차량을 대여해줬는지 여부와 실제 현지 법규상 운전 자격을 갖췄는지는 별개의 문제라는 점도 이번 공지를 통해 분명해졌다.

제작진은 대사관으로부터 "이와 같은 문제로 현지에서 피해를 보는 국민이 많아 다시 한번 안내해 현지를 방문하는 국민들이 피해를 입지 않도록 조치하겠다"는 취지의 설명을 들었다고도 밝혔다. 실제 대사관은 같은 날 단기 여행객을 대상으로 한 운전 관련 안전공지를 게시했다.

전현무의 카자흐스탄 여행을 둘러싼 논란은 여기서 그치지 않았다. 방송에서는 사전 계획 없이 떠난 '즉흥 여행'이라는 점이 강조됐지만, 알마티시 측이 공식 홈페이지를 통해 해당 촬영이 알마티시 관광국의 지원을 받아 진행됐다고 밝히면서 사전 준비 및 협찬 의혹까지 불거졌다.

이에 제작진은 "이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"며 조작 의혹을 부인했다. 그러면서 "앞으로 좀 더 세심하게 살펴 방송을 제작하겠다"고 밝혔다.

결국 '즉흥 여행'의 진위를 둘러싼 공방에 이어 현지 운전 자격 문제까지 더해진 가운데, 주카자흐스탄 대한민국대사관이 국제운전면허증만으로는 운전할 수 없다는 점을 공식적으로 재안내하면서 전현무의 카자흐스탄 여행을 둘러싼 후폭풍이 이어지고 있다.

olzllovely@sportschosun.com