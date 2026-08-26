구교환 "신승호와 'D.P.' 이어 '부활남'으로 재회, 전혀 다른 사람 같더라"

26일 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '부활남: 더 레드'의 제작보고회. 구교환 신승호가 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 구교환이 'D.P.'에 이어 '부활남: 더 레드'로 신승호와 재회한 소감을 전했다.

구교환은 26일 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '부활남: 더 레드' 제작보고회에서 "이번 영화를 통해 또 다른 신승호 씨를 만난 기분이었다"고 했다.

9월 30일 개봉하는 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품으로, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다.

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구교환과 신승호는 2021년 공개된 넷플릭스 시리즈 'D.P.'에 이어 '부활남: 더 레드'로 다시 만났다. 구교환은 "이번 영화를 통해 또 다른 신승호 씨를 만난 것 같다. 저희는 이직이 잦은 직종이지 않나. 영어와 일본어 대사를 소화하는 걸 보면서 자극도 많이 받았다. 또 액션신을 촬영할 땐 서로의 눈을 멜로 연기 하듯 바라봤다"고 말했다.

구교환과 두 작품 연속 대립 연기를 펼친 신승호는 "다른 작품에서도 형님을 뵐 수 있었으면 좋겠지만, '부활남: 더 레드'에선 'D.P.' 때와는 또 다른 느낌의 대립구도를 보여드릴 것"이라고 자신했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com