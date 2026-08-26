"결혼할 때 집·차 다 해줘"…김형자, 고등학생 손녀 당돌 요구에 '당황'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김형자가 손녀와 함께하는 유쾌한 일상을 공개한다.

26일 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에 '원조 섹시스타' 배우 김형자가 출연한다.

MC 현영은 김형자의 등장에 "세월이 흘러도 그대로시다"라며 감탄을 아끼지 않았다. 이에 김형자는 원조 비키니 퀸답게 1971년 촬영한 파격적인 비키니 화보 사진을 공개했다.

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"드라마나 영화 촬영 시 키스신이나 배드신 촬영 전에 입냄새가 신경 쓰이지 않았냐"는 질문을 받은 김형자는 "아무리 가글을 해도 신경 쓰여 박하사탕을 꼭 입에 물고 있었다"라고 과거 일화를 털어놨다.

이날 김형자는 치과를 찾아 현재 치아와 잇몸 상태도 점검한다. 그는 "40대에 임플란트를 해서 지금은 임플란트가 6개"라고 밝혔고, 검사 결과 "특별한 문제 없이 잇몸뼈 상태도 양호하다"라는 의사 소견을 받았다.

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이어 선홍빛을 띤 건강한 잇몸 사진이 공개되자 개그우먼 이성미는 "잇몸이 이팔청춘"이라며 놀라움을 드러냈다. 김형자는 "임플란트를 오래 유지하려면 잇몸 건강이 중요하다더라. 그때부터 관리에 신경 쓰기 시작했다"고 밝혀 평소 관리법에 대한 궁금증을 높였다.

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그런가 하면 김형자는 폭풍 성장한 고등학생 손녀와 텃밭에서 오붓한 시간을 보낸다. 손녀에게 "아빠 같은 남자에게 시집갈 거냐"고 묻자 손녀는 한 박자 늦게 "네"라고 답해 웃음을 안겼다.

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이어 손녀가 "저 결혼할 때 집이랑 차 다 해주세요"라고 당당하게 요구하자 김형자는 당황한 기색을 감추지 못한다. 김형자가 "대학 입학 선물로 차는 이미 약속하지 않았냐"라며 말을 돌리자 손녀는 "그럼 결혼할 때 집이요"라고 재차 요구한다. 김형자가 손녀의 당돌한 요구에 어떤 대답을 내놓았을지는 방송을 통해 공개된다. 26일 오후 8시 방송.

olzllovely@sportschosun.com