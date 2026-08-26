'부활남: 더 레드' 백종열 감독 "목표 스코어? 많은 분들이 극장 찾아주시길"

26일 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '부활남: 더 레드'의 제작보고회. 백종열 감독이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 백종열 감독이 영화 '부활남: 더 레드' 개봉을 앞두고 떨리는 마음을 드러냈다.

백종열 감독은 26일 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '부활남: 더 레드' 제작보고회에서 "영화가 개봉하면 극장에 많은 분들이 찾아와 주셨으면 좋겠다"라고 했다.

9월 30일 개봉하는 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품으로, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다.

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연출을 맡은 백 감독은 "유명한 웹툰을 원작으로 했고, 평범한 취업준비생이 평범하지 않은 능력을 갖게 되면서 벌어지는 이야기를 담았다. 이걸 영화라는 매체에 짧은 시간 동안 재구성하는 걸 목표로 세웠다"고 설명했다.

이어 배우들과 함께 작업한 소감을 묻자, 백 감독은 "다들 열심히 해줬다. 구교환 씨는 취업준비생 캐릭터 설정에 대입시켜 말씀드리자면, 애드리브가 매일매일 받는 이력서 같았다. 신승호 씨는 서늘한 눈빛에 버금가는 낮은 톤의 목소리가 강한 인상을 줬다. 기영 씨는 예전부터 알고 지냈기 때문에 기대가 있었고, 구교환 씨와 기대 이상의 케미를 발휘해 줬다. 시아 씨는 쓸쓸한 얼굴이 인상 깊었다. 오디션을 볼 땐 아이의 모습이었는데, 지금은 어른이 됐다"고 답했다.

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끝으로 목표 성적에 대해선 "결과가 모든 것에 증거가 될 거 같긴 하다"며 "관객 분들이 많이 찾아와 주시면 좋을 것 같다. (스코어는) 아직 제가 말씀드릴 수 있는 부분은 아닌 것 같다"고 겸손하게 답했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com