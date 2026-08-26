'오딘: 발할라 라이징', 이용자 피드백 반영한 편의성 개선…길드 협동 강화

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카카오게임즈의 대표 MMORPG '오딘: 발할라 라이징'이 이용자 의견을 반영한 편의성 개선에 나섰다. 길드 단위 협동 기능을 추가하고 기존 콘텐츠의 이용 부담을 낮추는 등 장기 서비스에 초점을 맞춘 업데이트를 진행했다.

카카오게임즈는 라이온하트 스튜디오가 개발한 MMORPG '오딘: 발할라 라이징'에 이용자 피드백을 반영한 편의성 개선 업데이트를 실시했다고 26일 밝혔다.

이번 업데이트에서는 길드원 간 협동 플레이를 지원하는 '길드 집결지 시스템'을 새롭게 선보였다. 길드 권한을 가진 이용자가 필드 내 특정 위치를 지정하면 해당 장소가 모든 길드원에게 실시간으로 공유된다. 길드 로비에서 위치 지정과 확인, 명령 취소 등 관련 기능도 관리할 수 있다.

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기존 콘텐츠의 이용 방식도 변화를 줬다. '로키의 그림자 공간의 균열'은 기존 PK가 가능한 분쟁 지역을 안전 지역으로 변경하고 입장 레벨을 조정했다. 마지막 단계에서는 입장 가능한 레벨 상한을 없애 이용자의 플레이 부담을 낮췄다. 다중 유물 일괄 등록을 비롯해 창고 및 소환 UI 자동화, '노른의 시간표' 개선 등 반복적으로 이용하는 기능에 대한 편의성도 함께 강화했다.

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업데이트를 기념한 이벤트는 9월 30일까지 이어진다. '굿바이 썸머! 21일 출석 이벤트'에서는 매일 접속한 이용자에게 출석 보상과 함께 '신성의 소환권' 90장, '오딘의 유일 등급 장신구 복구 쿠폰', '오딘의 유물 강화석', '토르의 강화석 3종' 등을 지급한다.

'굿바이 썸머! 교환 이벤트'와 '소환/합성 미션 이벤트'에서는 필드와 정예 던전에서 획득한 이벤트 아이템을 각종 보상으로 교환할 수 있다. 미션 달성에 따라 '광명의 소환권' 44장과 '영웅 소환권', '이발디' 3종 소환 선택권 등도 받을 수 있다.

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'오딘: 발할라 라이징'은 3D 스캔과 모션 캡처 기술을 활용한 그래픽과 북유럽 신화를 바탕으로 한 세계관, 로딩 없는 오픈월드, 대규모 전투 등을 앞세운 MMORPG다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com