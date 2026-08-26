'제자 성폭행 혐의' 남경주, 국민참여재판 신청…"국민 상식으로 판단해달라"

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[스포츠조선 이지현 기자] 뮤지컬 배우 남경주가 제자를 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 가운데 국민참여재판을 희망한다는 뜻을 밝혔다. 남경주 측은 피해자와의 관계에서 실제 '감독자 지위'와 영향력이 존재했는지를 국민의 상식과 사회적 통념에 따라 판단받고 싶다는 입장이다.

26일 서울중앙지법 형사합의29부(엄기표 부장판사)는 피감독자간음 혐의로 불구속 기소된 남경주에 대한 첫 공판준비기일을 진행했다.

이날 남경주의 법률대리인은 재판부에 국민참여재판을 희망한다는 의사를 밝혔다.

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남경주 측은 "성폭력 사건이긴 하지만 일반적인 협박이나 위력을 행사한 사건이라기보다 피고인과 피해자 사이의 관계가 피감독자와 감독자 지위에 해당하는지를 따지고 있다"고 주장했다.

이어 "두 사람의 관계와 피고인의 영향력이 막연하고 추상적"이라며 "이런 사건이야말로 국민의 상식에 부합하는, 국민이 판단하는 사회적 통념이 무엇인지 평가받고 싶다"고 국민참여재판을 신청한 취지를 설명했다.

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해당 사건은 당초 단독판사가 심리하는 서울중앙지법 형사13단독에 배당됐지만, 법원의 재정합의를 거쳐 판사 3명으로 구성된 합의부인 형사합의29부로 재배당됐다. 재정합의는 사안의 성격이나 중대성, 쟁점 등을 고려해 단독판사 관할 사건을 합의부에서 심리하도록 하는 절차다.

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남경주는 지난해 12월 서울 서초구 모처에서 자신의 사회적 지위와 영향력 등을 이용해 제자인 여성 A씨를 성폭행한 혐의를 받는다.

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남경주는 경찰 조사 단계에서 혐의를 부인한 것으로 알려졌다. 경찰은 수사를 거쳐 사건을 검찰에 송치했고, 검찰은 지난 4월 남경주를 피감독자간음 혐의로 불구속 기소했다.

재판에 넘겨지기 전 합의도 시도했으나 성사되지 않았다. 남경주 측은 검찰에 형사조정 절차 회부를 요청했지만 피해자 측이 이를 거부하면서 합의가 불발된 것으로 전해졌다.

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남경주는 이번 논란 이후 연예 활동도 사실상 중단한 상태다. 지난해 10월 뮤지컬 '더 쇼! 신라-경주' 무대를 끝으로 활동을 멈췄으며, 재직 중이던 홍익대학교 공연예술학부 뮤지컬전공 부교수직에서도 지난 3월 직위해제됐다.

olzllovely@sportschosun.com