'무한의 계단' 카톡에서 즐긴다…넵튠, H5 게임 10종 입점

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넵튠의 장수 모바일게임 '무한의 계단'이 카카오톡 안으로 들어왔다. 별도 앱을 내려받지 않고 메신저에서 바로 게임을 즐길 수 있는 H5 게임 형태로 서비스되면서, 11년간 쌓아온 IP 인지도를 더 넓은 이용자층으로 확장하는 새로운 유통 전략에 나선 모습이다.

넵튠은 자사 대표 모바일 캐주얼게임 '무한의 계단'을 비롯한 H5 게임 10종이 카카오톡에 입점했다고 밝혔다. '무한의 계단'은 화면을 터치해 계단을 오르는 단순한 조작 방식과 직관적인 게임성을 앞세워 2015년 출시 이후 장기간 서비스를 이어온 캐주얼 게임이다. 특히 초등학생부터 성인까지 폭넓은 이용자층을 확보하며 넵튠의 대표 IP로 자리 잡았다.

이번 카카오톡 입점에서 넵튠이 주목한 부분도 이 같은 대중성이다. 이용자는 별도의 게임 애플리케이션을 설치하지 않고 카카오톡 내 게임플레이 서비스를 통해 '무한의 계단'을 바로 실행할 수 있다.

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모바일게임 시장에서 다운로드와 설치 과정 자체가 이용자 유입의 장벽으로 작용하는 만큼, 메신저 안에서 바로 게임을 실행할 수 있다는 점은 캐주얼게임과 잘 맞다고 할 수 있다.

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넵튠은 카카오톡 이용자의 취향을 고려해 자체 개발 및 퍼블리싱 중인 캐주얼 게임을 H5 방식으로 전환해 추가 입점할 계획이다. 현재 '무한의 계단'은 입점 일주일 만에 인기 순위 1위에 올랐으며, '무한의 슈팅', '무한의 농장', '무한의 목장' 등 3종도 인기 순위 10위권에 진입했다. 캐주얼게임 여러 종을 묶어 하나의 유통 채널에 공급하는 전략으로 넵튠 입장에서는 개별 게임의 흥행 여부에 따라 이용자를 확보하는 방식에서 벗어나, 다양한 게임을 통해 카카오톡 이용자와의 접점을 지속적으로 늘릴 수 있다고 할 수 있다.

넵튠은 앞서 금융 플랫폼 토스를 비롯해 유튜브, 틱톡, 크레이지게임즈 등에 H5 게임을 공급해왔다. 이번 카카오톡 입점을 계기로 H5 게임의 유통 채널을 지속적으로 확대하고 신규 이용자 유입을 강화한다는 계획이다. 권승현 넵튠 게임사업본부 본부장은 "카카오톡의 대규모 트래픽과 접근성을 활용해 '무한의 계단' 이용자 저변을 확대하겠다"고 말했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com