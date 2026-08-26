'붉은사막', 글로벌 이용자 겨냥한 '인핸스드' 공개…언어 지원 확대

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펄어비스가 '붉은사막'의 글로벌 이용자 접점을 넓히는 업데이트를 선보였다. 단순한 콘텐츠 추가보다 스토리 전달력을 높이고 음성·자막 지원 언어를 확대하는 데 초점을 맞췄다는 점에서, 출시 이후 해외 이용자층을 넓히기 위한 후속 대응으로 풀이된다.

펄어비스는 독일 쾰른에서 열린 게임스컴 전야제 행사 '오프닝 나이트 라이브(ONL)'에서 '붉은사막 인핸스드(Crimson Desert Enhanced)' 트레일러를 공개하고 플랫폼 할인에 들어갔다고 25일(현지시각) 밝혔다. 이번 트레일러는 약 1분 분량으로, 새로운 컷신과 대사를 비롯해 신규 보이스오버 언어 5종, 아랍어 자막 및 UI 추가 내용을 담았다.

새롭게 추가된 컷신은 파이웰 대륙을 무대로 펼쳐지는 이야기의 흐름과 캐릭터에 대한 이해를 높이는 데 초점을 맞췄다. 주인공 클리프의 여정을 보다 깊이 있게 전달하면서 게임의 서사적 몰입도를 보완했다. 언어 지원도 확대했다. 일본어와 프랑스어, 독일어, 스페인어, 브라질 포르투갈어 등 5개 언어의 보이스오버를 추가했으며, 아랍어 자막과 UI도 새롭게 지원한다.

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특히 음성 언어를 한꺼번에 5종 늘리고 아랍어까지 지원한 것은 '붉은사막'이 출시 이후 글로벌 시장에서 이용자층을 넓히는 데 초점을 맞추고 있음을 보여준다. 또 게임의 그래픽이나 전투 시스템뿐 아니라 각 지역 이용자가 스토리를 받아들이는 경험까지 손보면서 해외 시장에서의 접근성을 높이려는 것이다.

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기존 구매자는 '인핸스드' 버전을 무료로 업데이트해 이용할 수 있다. 신규 이용자를 대상으로는 첫 할인도 시작했다. 오는 9월 9일까지 PS5(플레이스테이션5), X박스 시리즈 X|S, 스팀, 애플 맥, 에픽게임즈 스토어 등 모든 지원 플랫폼에서 20% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com