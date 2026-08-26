넷마블 '뱀피르', 글로벌 사전등록 시작…아시아 흥행 이어 세계 시장 정조준

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넷마블의 뱀파이어 MMORPG '뱀피르'가 국내와 아시아 시장에서 거둔 성과를 발판으로 글로벌 시장 공략에 나선다. 출시 1년 만에 서비스 지역을 세계로 확대하면서 넷마블의 글로벌 MMORPG 라인업에도 힘을 보탤 전망이다.

넷마블은 뱀파이어 콘셉트 MMORPG '뱀피르'의 글로벌 사전등록을 시작했다고 26일 밝혔다. 지난해 8월 26일 국내 출시된 '뱀피르'는 출시 직후 구글플레이와 애플 앱스토어 매출 1위를 기록했으며, 동시접속자 20만명, 출시 첫 한 달 매출 4000만 달러를 기록했다.

이후 해외 시장에서도 성과를 이어갔다. 올해 일본과 대만·홍콩·마카오 등 아시아 지역에 출시한 뒤 대만에서는 사전 다운로드 인기 순위 1위에 올랐고, 출시 하루 만에 애플 앱스토어 매출 2위를 기록했다. 일본에서도 앱스토어 인기 1위와 최고 매출 톱10에 진입했다. 국내에서 검증된 흥행성이 아시아 시장에서도 이어졌다는 점은 이번 글로벌 확장의 중요한 기반이라 할 수 있다.

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글로벌 사전등록은 구글플레이와 애플 앱스토어, 에픽게임즈 스토어, '뱀피르' 브랜드 사이트에서 진행된다. 양대 모바일 앱마켓과 PC 사전등록, 디스코드 채널 가입에 참여하면 다양한 보상을 받을 수 있다.

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'뱀피르'는 '리니지2 레볼루션' 주요 개발진이 참여한 MMORPG로, 뱀파이어를 전면에 내세운 다크 판타지 중세 세계관과 모바일·PC 크로스플랫폼 서비스를 특징으로 한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com