호요버스, '쁘띠플래닛' 올 겨울 출시…첫 플래닛 라이프 시뮬레이션 도전

Advertisement

Advertisement

호요버스가 기존 액션 RPG 중심의 게임 라인업에서 벗어나 새로운 장르에 도전한다. 자신만의 행성을 꾸미고 탐험하는 생활형 시뮬레이션을 앞세운 신작을 통해 글로벌 이용자층을 넓히는 모습이다.

호요버스는 플래닛 라이프 시뮬레이션 게임 '쁘띠플래닛'을 올 겨울 글로벌 출시한다고 26일 밝혔다. '쁘띠플래닛'은 호요버스가 처음 선보이는 플래닛 라이프 시뮬레이션 게임이다. 독일 쾰른에서 열린 '게임스컴 2026' 오프닝 나이트 라이브를 통해 최신 영상과 출시 계획을 공개했다.

공개된 영상에서는 계절에 따라 작물이 자라고 낚싯줄이 흔들리는 행성의 일상이 담겼다. 별바다를 여행하거나 이웃과 교류하는 모습도 등장해 전투나 경쟁보다 생활과 탐험에 무게를 둔 게임의 분위기를 보여줬다.

Advertisement

이용자는 플래닛의 '별지기'가 돼 지형을 자유롭게 바꾸고 공간을 목적에 따라 나누면서 자신만의 보금자리를 만들어간다. 자원을 채집해 가구를 제작하고 황무지를 원하는 형태로 꾸미는 것도 주요 플레이 요소다. 이웃과의 교류도 핵심 콘텐츠 가운데 하나다. 이용자는 다양한 이웃들과 채집과 모험, 집짓기 등을 함께하며 일상적인 플레이를 이어갈 수 있다.

Advertisement

특히 호요버스가 그동안 강점을 보여온 전투 중심의 게임과 달리 '생활' 자체를 핵심 경험으로 내세웠다는 점이 눈에 띈다. 캐릭터 수집과 전투 콘텐츠에 익숙한 기존 이용자뿐 아니라 꾸미기와 탐험, 소셜 플레이를 선호하는 이용자까지 저변을 넓히려는 시도로 해석할 수 있다.

행성 밖으로 영역을 확장하는 탐험 요소도 마련했다. 배를 타고 별바다로 나가 여러 아일랜드를 탐험하며 지역별 지형과 생태, 희귀 자원을 발견하고 새로운 만남을 경험할 수 있다. 은하 마켓에서는 다른 이용자들과 자신의 플래닛 라이프를 공유하는 콘텐츠도 제공한다.

Advertisement

Advertisement

PC와 iOS, 안드로이드 간 크로스 플랫폼 연동을 지원하며, 현재 애플 앱스토어와 구글플레이, 에픽게임즈 스토어에서 사전등록을 진행하고 있다. 호요버스가 '원신', '붕괴: 스타레일' 등으로 구축한 글로벌 팬덤을 새로운 장르로 확장할 수 있을지가 관건이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com