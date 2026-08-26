고현정, 프리미엄관서 담요 덮고 딥슬립…"오디세이 중반부터 기억 無"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 고현정이 영화 '오디세이' 관람에 실패(?)한 유쾌한 근황을 공개했다.

고현정은 25일 자신의 SNS에 "너무나 보고 싶던 '오디세이' 영화를 전날 잠을 설친 관계로 중간부터 기억이 안 납니다. 저랑 같이 보러 가실 분"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 영화 관람 후 깊이 잠든 고현정의 모습이 담겼다. 고현정은 검은색 뿔테 안경에 가죽 재킷을 입은 채 푹신한 좌석에 몸을 웅크리고 누워 숙면을 취하고 있다. 담요까지 덮은 채 편안하게 잠든 모습이 웃음을 자아낸다.

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사진 속 영화관은 일반적인 극장 좌석이 아닌 널찍한 소파형 좌석과 담요가 마련된 프리미엄 상영 공간에서 고현정은 마치 집에서 쉬듯 편안하게 잠든 모습이다.

특히 고현정은 크리스토퍼 놀란 감독의 신작 '오디세이'를 "너무나 보고 싶던 영화"라고 표현할 만큼 기대감을 드러냈지만, 하필 관람 전날 잠을 설친 탓에 영화 중반부터 기억이 나지 않는다고 털어놨다.

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결국 기대했던 영화를 제대로 보지 못한 고현정은 "저랑 같이 보러 가실 분"이라며 재관람 의사를 밝혀 눈길을 끌었다. 기대에 부풀어 극장을 찾았다가 숙면으로 끝난 현실적인 관람 후기를 숨김없이 공개한 그의 모습이 웃음을 더한다.

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한편 고현정은 지난해 SBS 드라마 '사마귀: 살인자의 외출'에 출연했다. 이후 유튜브, SNS 등을 통해 근황을 전하고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com