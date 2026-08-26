김지영, 훈남 아들에 굴욕당했다 "엄마 TV 나와도 안 보면서..자괴감 들어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김지영이 훈남 아들에 굴욕 당한 사연을 털어놨따.

26일 황정음의 유튜브 채널에는 '지영 언니&수빈 오빠한테 한턱 쏜 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김지영은 아들에게 뜻밖의 굴욕을 당한 일화를 공개했다. 그는 "우리 집은 배우가 많지 않냐. 그래서 아들 어릴 때부터 촬영장도 데려가고는 했는데 '가야 되냐'면서 시큰둥해하는 식이었다. 엄마가 TV에 나와도 안 본다"고 말했다.

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이어 "그런데 어느 날 쇼핑몰에 갔는데 갑자기 막 나를 끌고 나와서 왜그러냐고 했더니 유튜버를 봤다고 그러는 거다. 순간 자존심이 긁혀서 '야! 엄마 천만 배우야'라고 했다"며 "자괴감이 들었다. 내가 평생 (연기를) 왜 했나 싶었다"고 털어놨다.

또 김지영은 아들이 훈남이라는 소문이 자자하다는 칭찬에 "자기가 잘 크더라"며 흐뭇한 미소를 지었다.

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아들이 사춘기도 거의 없었다는 그는 "지금 17세인데 중학생들이 가끔 길에서 담배 피우는거 보면 '어린놈의 자식들'이라고 한다"며 웃었다.

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그러면서 "아직도 말이 많다. 입시생이라 밤에 늦게 와도 계속 떠든다. 이제 그만 자라고 할 때까지 계속 말한다. 딸 겸 아들이다. 고맙다"고 애정을 드러냈다.