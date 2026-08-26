“박위, 강연료 1500만 이상 불러”..회의록 통해 드러난 지자체 강연 섭외 실태

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[스포츠조선 박아람 기자] 유튜버 박위의 강연료와 관련해 1000만~1500만원 이상의 금액이 거론된 사실이 공공기관 회의록을 통해 확인됐다.

스포츠경향이 26일 보도한 내용에 따르면, 서울 동작구 행정재무위원회 회의록에는 박위의 강연료와 관련한 구체적인 발언이 담겨 있다.

동작문화재단 관계자는 2024년 12월 9일 열린 2025년도 예산안 심사 과정에서 인플루언서 강사 초청비 1200만원에 대한 질문을 받았다. 이 과정에서 박위의 섭외를 검토했던 사실을 언급하며 "1000만원, 1500만원 이상을 부르고 있다"고 설명했다. 당시 강연 시간은 2시간으로 언급됐다.

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실제로 동작구가 2024년 진행한 '동작 인생마이크' 행사에는 박위가 초청 연사로 이름을 올렸다. 8월 30일 열린 첫 번째 행사에는 코미디언 김영철이, 9월 6일 진행된 두 번째 행사에는 박위가 연사로 소개됐다. 두 행사는 서울여성플라자 아트홀봄에서 각각 개최된 것으로 동작문화재단의 행사 기록에도 남아 있다.

다만 공공기관에서 확인되는 박위의 강연 및 행사 관련 계약 금액은 기관과 시점에 따라 상당한 차이를 보였다.

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금산군은 2023년 박위 명사특강을 진행하면서 500만원을 지급했다. 용산구 역시 2024년 구의회에서 박위의 강연료가 "600만원 정도"라고 설명한 바 있다.

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최근 계약 사례도 있다. 부평구는 올해 박위가 대표로 있는 위라클팩토리와 특별강연 용역 계약을 446만2000원에 체결했으며, 지난 5월 14일 해당 금액을 전액 지급했다.

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강남문화재단의 경우 이달 4일 박위 토크콘서트와 관련해 강연기획사와 935만원 규모의 계약을 체결했다. 그러나 해당 행사는 최근 박위를 둘러싼 논란의 여파로 24일 취소됐다.

논란은 박위가 지난 21일

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tokkig@sportschosun.com