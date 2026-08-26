권정열♥김윤주, 결혼 12년 차인데 ‘공개 연애설’ 돌자…“저는 결혼한 줄 알았..”

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[스포츠조선 조민정 기자] 옥상달빛 김윤주가 남편인 십센치(10CM) 권정열과의 부부 투샷에 '공개 연애' 축하가 쏟아지자 유쾌하게 응수했다.

김윤주는 25일 자신의 SNS에 "공개 연애 축하해 주셔서 감사합니다. 저는 제가 결혼한 줄 알았다"라는 글을 남겼다. 이미 2014년 권정열과 결혼한 김윤주가 자신들을 갓 연애를 시작한 커플처럼 바라본 팬들의 반응을 재치 있게 받아친 것.

앞서 김윤주는 권정열과 함께 찍은 거울 셀카를 공개하며 "꽤 친함"이라는 짧은 설명을 덧붙였다. 사진에는 쇼핑을 즐기던 두 사람이 거울 앞에 나란히 선 모습이 담겼다. 권정열은 김윤주의 어깨 위에 턱을 올린 채 얼굴을 가까이 붙이며 자연스럽게 애정을 드러냈다. 김윤주 역시 환한 미소로 카메라를 바라보며 달달한 분위기를 완성했다. 과장된 포즈 없이 서로에게 편안하게 기대고 있는 모습에서 결혼 12년 차 부부의 친밀함이 묻어났다.

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평소 두 사람이 SNS를 통해 함께한 사진을 자주 공개하지 않았던 만큼 반응은 더욱 뜨거웠다. 팬들은 "두 사람이 연애하나 보다", "얼마 만에 보는 럽스타그램이냐", "부부 투샷이 이렇게 귀할 일인가", "순간 새로운 커플이 탄생한 줄 알았다" 등의 댓글을 남겼다.

가수 조정치도 "둘이 무슨 사이?"라는 장난스러운 댓글로 두 사람의 분위기에 힘을 보탰다. 보기 드문 부부 셀카 한 장이 마치 공개 연애 발표 사진처럼 화제를 모으자 김윤주 역시 "나는 결혼한 줄 알았다"고 받아치며 웃음을 더했다.

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두 사람의 변함없는 애정은 최근 김윤주의 발언을 통해서도 드러났다. 김윤주는 지난달 모델 장윤주의 유튜브 채널에 출연해 남편 권정열을 향한 깊은 신뢰를 전했다. 당시 김윤주는 결혼 생활을 이어오면서도 서로를 여전히 사랑하느냐는 질문에 권정열에 대해 "단점이 없고 좋은 점밖에 없다"고 말했다. 이어 사람을 대하는 태도와 주변 사람들을 티 내지 않고 챙기는 모습 등 남편에게 배울 점이 많다며 사랑꾼 면모를 자랑했다.

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한편 권정열과 김윤주는 2011년 KBS 라디오 프로그램을 함께 진행하며 인연을 맺었다. 이후 연인으로 발전한 두 사람은 약 2년간 교제한 뒤 2014년 결혼하며 대표적인 인디 음악계 부부가 됐다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com