지드래곤, 사비로 6·25 참전유공자 후손→교정공무원 콘서트 초청..“감사·존중 전해"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 지드래곤이 독립유공자·6·25 참전유공자 후손과 교정공무원들을 자신의 사비로 빅뱅 20주년 월드투어 콘서트에 초대했다.

소속사 갤럭시코퍼레이션에 따르면, 이번 초청은 저스피스재단 명예이사장 지드래곤이 직접 구입해 재단에 기부한 공연 티켓으로 마련됐다.

재단이 추진 중인 '영웅회복' 사업의 문화예술 활동 일환으로, 지난해 지드래곤 월드투어 당시 소방관과 경찰관 등 제복 입은 공무원을 초청한 데 이어 대상을 확장했다. 저스피스재단의 '영웅회복' 사업은 우리 사회의 안전과 평화를 위해 각자의 자리에서 책임을 다해온 이들의 헌신을 기억하고, 문화예술을 통해 감사와 존중, 회복의 시간을 전하기 위해 시작된 사업이다.

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공연에는 대한민국의 자유와 독립, 평화를 위해 헌신한 독립유공자와 6·25참전유공자의 후손을 비롯해 교정 현장에서 수용자의 교정·교화와 사회 안전을 위해 묵묵히 소임을 다해온 교정공무원들이 함께했다. 초청은 오늘의 일상이 누군가의 희생과 책임 위에 이어지고 있음을 되새기고, 우리 사회가 기억해야 할 이들에게 문화예술을 통해 감사와 존중의 마음을 전하고자 진행됐다.

사진=갤럭시코퍼레이션 제공

재단이 말하는 '영웅'은 특별한 누군가만을 의미하지 않는다. 누군가의 오늘을 지키기 위해 자신의 자리에서 묵묵히 책임을 다해온 사람들까지 우리 사회가 기억해야 할 '영웅'이라는 의미를 담고 있다.

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오희영 저스피스재단 대표는 "우리가 누리는 평범한 하루에는 누군가의 희생과 헌신, 그리고 지금도 자신의 자리에서 책임을 다하고 있는 사람들의 노력이 담겨 있다"며 "거창한 보답은 아니더라도 우리 사회가 그 노고를 잊지 않고 있다는 마음을 전하고 싶었다"고 말했다.

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이어 "문화예술이 누군가를 위로하고 다시 일상으로 돌아갈 작은 힘을 건넬 수 있다고 믿는다"며 "앞으로도 '영웅회복' 사업을 통해 우리 사회의 보이지 않는 곳에서 공동체를 지켜온 이들을 발견하고, 예술로 감사와 존중을 전하는 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.

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한편 지드래곤이 속한 빅뱅은 지난 19일 약 4년 4개월 만에 새 디지털 싱글 'BiiiG'로 컴백했다. 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 전 세계 19개 도시에서 총 33회에 걸쳐 'BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR' 월드투어에 나선다.

joyjoy90@sportschosun.com