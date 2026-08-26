'41kg 뼈말라' 최준희, 폭풍 먹방에 '먹뱉 논란' 의식..."라이브로 다 먹음"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 배우 고 최진실의 딸 최준희가 라이브 방송을 통해 폭풍 먹방을 선보이며 근황을 전했다.

최준희는 지난 25일 자신의 SNS에 자신이 홍보 중인 다이어트 식품 관련 영상을 공개했다. 영상 속 최준희는 음식을 거침없이 먹는 모습을 보여 눈길을 끌었다.

그는 영상과 함께 "내일 40kg 뼈말라템 막차입니다"라고 알렸다. 이어 먹방을 두고 일각에서 제기될 수 있는 이른바 '먹뱉' 의혹을 의식한 듯 "먹뱉 논란 있을까 봐 라이브로 다 먹음"이라고 직접 설명했다.

Advertisement

최준희는 또 "남은 붓기 다 빼려고 먹고 있다"며 "하체비만 분들, 저처럼 성형하신 분들 무조건 드셔라"라고 덧붙였다.

과거 최준희는 자가면역질환인 루푸스 투병 과정에서 체중이 급격하게 증가해 한때 96kg까지 몸무게가 늘었다고 밝힌 바 있다.

Advertisement

이후 식단 조절과 운동을 병행하며 체중 감량에 힘썼고, 약 55kg을 감량한 것으로 알려졌다. 한때 최저 체중이 41kg까지 내려갔다고 밝혀 큰 관심을 받기도 했다.

Advertisement

한편 2003년생인 최준희는 배우 고 최진실과 전 야구선수 고 조성민의 딸로 어린 시절부터 대중의 관심을 받아왔다. 2022년 와이블룸과 전속계약을 체결하며 연예계 활동에 나설 가능성을 보였지만 약 3개월 만에 계약을 해지했다.

Advertisement

최근에는 오랜 기간 교제해온 11세 연상의 남자친구와 결혼식을 올리며 새로운 인생의 출발을 알렸다.

shyun@sportschosun.com