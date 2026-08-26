성균관대 16학번 신예은, 입학 10년 만에 드디어 학사모 썼다 “암모나이트의 졸업”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 신예은이 대학에 입학한 지 약 10년 만에 학업을 마치고 졸업의 기쁨을 누렸다.

신예은은 25일 개인 계정에 여러 장의 졸업 사진을 공개하며 팬들에게 근황을 전했다. 학사모와 학위복을 갖춰 입은 그는 꽃다발과 케이크를 들고 밝은 표정을 짓는가 하면, 학사모를 공중에 던지며 졸업을 자축하는 모습도 보여줬다.

사진과 함께 신예은은 "암모나이트의 졸업"이라는 짧은 글을 남겼다. 또 "내가 학위복을 입어 보다니. 너무 많이 올려도 이해 부탁해요"라며 졸업에 대한 벅찬 마음을 드러냈고, "졸업까지 10년 걸렸어요 16학번 신예은 드디어 졸업하다"이라는 글을 덧붙여 특별한 소감을 전했다.

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1998년생인 신예은은 2016년 성균관대학교 연기예술학과에 입학했다. 이후 배우 활동을 본격적으로 시작하면서 촬영과 학업을 함께 이어온 탓에 입학 후 10년 가까운 시간이 지나 학사 과정을 마무리하게 됐다.

신예은은 2018년 웹드라마 '에이틴'을 통해 얼굴을 알리며 배우로 데뷔했다. 이후 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'에서 어린 박연진을 연기하며 강렬한 인상을 남겼고, 드라마 '정년이', '백번의 추억', '탁류'와 영화 '말할 수 없는 비밀' 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 넓혔다.

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최근에는 ENA 월화드라마 '닥터 섬보이'를 통해 시청자들과 만나며 꾸준한 연기 활동을 이어가고 있다.

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연기 활동뿐 아니라 꾸준한 나눔으로도 주목받았다. 신예은은 7년간 이어온 기부와 후원 활동을 인정받아 희망친구 기아대책의 고액 후원자 모임인 '필란트로피클럽' 400번째 회원으로 이름을 올렸다. 해당 모임은 기아대책에 1억원 이상을 기부하거나 후원을 약정한 개인 후원자들로 구성된다.

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tokkig@sportschosun.com