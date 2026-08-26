황정음, 연기 복귀 간절 "언제쯤 작품 할 수 있을까..캐스팅해 주세요"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 황정음이 연기에 대한 갈증을 드러내며 작품 복귀를 향한 바람을 전했다.

26일 황정음의 유튜브 채널에는 '지영 언니&수빈 오빠한테 한턱 쏜 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 황정음은 약속 장소에 뒤늦게 도착해 김지영과 배수빈에게 사과했다. 목소리까지 쉬어 있던 그는 "아들 둘을 키워서 그런 거 같다. 아이들 케어를 혼자 하다 보니까 컨디션 조절이 안 된다"고 털어놨다.

Advertisement

황정음은 2013년 방영된 KBS 2TV 드라마 '비밀'을 통해 호흡을 맞춘 배수빈에게 고마운 마음도 전했다. 특히 힘든 시기에 자신을 챙겨줬던 일을 떠올리며 "나 힘들 때 오빠가 전화해서 '정음아, 술 마시러 나와라'라고 했던 거 기억 나냐. 그때 (지영) 언니랑 같이 있다고 해서 너무 가고 싶었다. 그럴 때 혼자 두지 않고 챙겨주는 사람들이 생각난다"고 말했다.

이에 배수빈은 "너는 생각이 안 날 수가 없다. 되게 거침없이 솔직해서 그런 거 같다. 남들이 잘 내뱉지 못하는 말들을 거침없이 하니까 그런 거에 대한 카타르시스가 있다. '나도 저렇게 말하고 싶었는데'라는 게 있다"고 황정음의 솔직한 성격을 부러워했다.

Advertisement

대화를 이어가던 중 황정음은 "연기하고 싶다"며 작품 활동에 대한 바람을 내비쳤다.

Advertisement

이에 배수빈은 "나는 ('비밀'에서) 한 번 했고, 누나가 정음이랑 하면 되겠다"고 말했고, 황정음은 곧바로 "캐스팅해 달라"고 요청했다. 갑작스러운 부탁에 김지영이 당황한 듯 "내가?"라고 되물어 웃음을 자아냈다.

Advertisement

황정음은 이후에도 "나 언제쯤 작품 할 수 있을까"라며 연기에 대한 갈증을 드러냈다. 그러자 배수빈은 "나도 못 하고 있다"며 웃어 보였다.

황정음은 "암튼 좋은 일 많이 생겨서 해피해피한 작품이 들어왔으면 좋겠다. 따뜻한 휴먼 가족 드라마 같은 걸 찍고 싶다"고 밝혔다.