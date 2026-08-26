양수경 "나이 얘기 안 할랬는데, 올해 62세…날 나타내는 단어는 가수"

가수 양수경이 26일 오후 서울 마포구 YTN공개홀에서 기자간담회를 열었다. 무대에 오른 양수경이 인사하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.26/

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[스포츠조선 정빛 기자] 1980~90년대를 대표하는 가수 양수경이 다시 무대에 서는 소감을 밝혔다.

양수경은 26일 오후 서울 마포구 상암동 YTN홀에서 기자회견을 열고 "나이 이야기 하지 말라고 했는데, 올해 62세"라며 "절 나타내는 단어는 가수"라고 했다.

이날 양수경은 "다시 시작하려고 용기내서 나왔다. 많은 응원 바란다"라며 새로운 활동에 나서는 소감을 밝혔다.

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1988년 1집 '바라볼 수 없는 그대'로 데뷔한 양수경은 '사랑은 창밖에 빗물 같아요', '그대는', '당신은 어디 있나요', '이별의 끝은 어디인가요', '사랑은 차가운 유혹' 등 다수의 히트곡을 남기며 1980년대 후반부터 1990년대 초반까지 큰 사랑을 받았다.

특히 국내뿐 아니라 일본 등 해외에서도 활동하며 영역을 넓혔다. 이후 결혼과 함께 가수 활동에서 한동안 멀어졌던 그는 2016년 KBS2 '불후의 명곡'을 통해 오랜만에 무대에 섰고, 2017년에는 27년 만의 단독 콘서트를 열며 본격적인 활동 재개를 알렸다.

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그리고 올해 신곡과 전국투어를 통해 다시 한번 관객들과 만난다.

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양수경은 이날 신곡에 대해 "앨범 10집을 내기까지가 오래 걸렸다. 싱글로 내기는 했는데, 앨범의 의미가 퇴색된 것 같다. 명품이나 보석사는 것보다는 앨범에 투자하고 싶었다. 10집을 내려고 곡을 수집하고 있다. 오늘 공개하고 싶었는데, 콘서트날 공개하려고 노력하고 있다"라고 소개했다.

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전국투어에 대해서는 "저에게 이렇게 전국투어를 할 수 있도록 하는 기회를 꿈꿔왔다. 혼자 노력한 시간도 있었다. 저 혼자 할 수도 없는데, 기회가 주어져서 다시 뭔가를 한다는 것을 새삼스럽게 실감하고 있다. 저를 나타내는 단어를 생각해봤는데 가수더라. 가수는 공연해야 가수이지 않느냐. 공연을 준비하는 이 시간이 행복하다"고 말했다.

이어 "나이 이야기 하지 말라고 했는데, 62세다. 부주의하고 허점이 많다. 무대에서 노래하면서 그 시간으로 채우며 살고 싶다"며 "1992년도 이후 전국투어를 본격적으로 하는 것 같다. 그때 전국투어를 딱 한 번 해봤다"고 했다.

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양수경은 이번 프로젝트를 통해 신곡 발표와 함께 전국 각지에서 관객들을 만날 예정이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com