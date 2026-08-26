양수경 "인생 굴곡 화려해서, 이별 노래 안 할랬는데…신곡은 '다시는 사랑 못 해'"

가수 양수경이 26일 오후 서울 마포구 YTN공개홀에서 기자간담회를 열었다. 무대에 오른 양수경이 인사하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.26/

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[스포츠조선 정빛 기자] 1980~90년대를 대표하는 가수 양수경이 이별 주제의 신곡을 소개했다.

양수경은 26일 오후 서울 마포구 상암동 YTN홀에서 기자회견을 열고 "인생 굴곡이 화려해서 이별 노래 안 하려고 했다"라고 했다.

1988년 1집 '바라볼 수 없는 그대'로 데뷔한 양수경은 '사랑은 창밖에 빗물 같아요', '그대는', '당신은 어디 있나요', '이별의 끝은 어디인가요', '사랑은 차가운 유혹' 등 다수의 히트곡을 남기며 1980년대 후반부터 1990년대 초반까지 큰 사랑을 받았다.

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특히 국내뿐 아니라 일본 등 해외에서도 활동하며 영역을 넓혔다. 이후 결혼과 함께 가수 활동에서 한동안 멀어졌던 그는 2016년 KBS2 '불후의 명곡'을 통해 오랜만에 무대에 섰고, 2017년에는 27년 만의 단독 콘서트를 열며 본격적인 활동 재개를 알렸다.

그리고 올해 신곡과 전국투어를 통해 다시 한번 관객들과 만난다.

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양수경은 이날 신곡에 대해 "앨범 10집을 내기까지가 오래 걸렸다. 싱글로 내기는 했는데, 앨범의 의미가 퇴색된 것 같다. 명품이나 보석사는 것보다는 앨범에 투자하고 싶었다. 10집을 내려고 곡을 수집하고 있다. 오늘 공개하고 싶었는데, 콘서트날 공개하려고 노력하고 있다"라고 소개했다.

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그러면서 "제목은 '다시는 사랑 못 해'다. 제목 때문에 안 하려고 했다. 제 인생 굴곡이 화려하지 않느냐. 그리고 이별 노래를 많이 해서, 몇 년은 밝고 희망찬 미래를 노래하려고 했다. 그런데 제 목소리에는 이별 노래가 맞다고 해서, 그것도 복이라고 생각한다

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양수경은 이번 프로젝트를 통해 신곡 발표와 함께 전국 각지에서 관객들을 만날 예정이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com