맹승지, ♥의사 남친 지인들까지 "윤곽 했냐" 의심...알고보니 '귀필러'였다

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 맹승지가 달라진 얼굴형을 두고 불거진 안면윤곽 수술 의혹에 대해 직접 해명했다. 자신이 받은 시술을 공개하며 얼굴형 관리 비결을 전했다.

맹승지는 지난 25일 자신의 SNS에 얼굴형 관리 방법을 소개하는 영상을 공개하며 "얼굴형 관리 어떻게 하냐는 질문을 많이 받아서 콘텐츠를 만들어 보았습니다"라고 밝혔다.

영상에서 맹승지는 "남자친구 지인들이 나 윤곽 했냐고 물어봤대요"라며 주변에서 안면윤곽 수술을 받았다고 오해하는 경우가 많다고 털어놨다.

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그는 "윤곽 오해를 진짜 많이 받는다. DM으로도 '언니 윤곽 어디서 했어요?', '광대 어디서 했어요?' 이런 말을 진짜 많이 듣는데 뼈를 건드리는 수술은 하지 않았다"고 강조했다.

이어 "저는 시술로 매끄러워 보이게 만든 건데 첫 번째로 귀필러가 상당히 많은 영향을 줬다"며 "광대도 시각적으로 들어가 보이는 것 같다"고 설명했다.

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맹승지는 안면윤곽 수술을 하지 않은 이유에 대해서도 밝혔다. 그는 "안면윤곽을 하면 볼 처짐이나 그런 이슈들이 있어서 수술을 안 했다"며 "사람들이 '얼굴형이 달라졌다'고 하는데 수술은 아니고 이런 시술로 보완하고 있다"고 말했다.

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특히 맹승지는 자신이 받은 시술 가운데 귀필러의 효과가 가장 크게 느껴졌다고 전했다. 그는 "겁보라서 안면윤곽 수술은 못했다"며 "그동안 얼굴형 시술 받은 것 중에 시각적으로 제일 드라마틱한 시술은 귀필러였다"고 밝혔다.

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귀필러를 받게 된 계기도 공개했다. 맹승지는 지난해 지인의 대표를 만났다가 얼굴이 눈에 띄게 작아진 모습을 보고 다이어트에 성공한 것으로 생각했지만, 귀필러를 받았다는 이야기를 듣고 놀랐다고 설명했다.

이후 귀필러 테이프를 구매해 직접 붙이고 촬영해봤다는 맹승지는 "오묘하게 중안부가 확 짧아 보이고 얼굴이 더 작아 보이는 것"에 만족해 자주 사용했다고 전했다. 다만 귀 통증과 두통, 귀 뒤에 테이프가 보이는 불편함 때문에 결국 시술을 선택했다고 덧붙였다.

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맹승지는 "귀 스티커 붙인 것보다 훨씬 예쁘고 편하다"며 "저 같은 경우는 옆광대도 축소돼 보이더라"고 만족감을 드러냈다. 현재 시술 직후라 부기가 남아 있다는 설명도 덧붙였다. 그는 "첫째 날 밤에 좀 아팠다"면서도 "귀 모양은 원장님과 시술하면서 제 추구미에 맞게 시술했고, 지금은 부은 상태라 조금 더 빠질 거긴 한데 마음에 든다"고 밝혔다.

다만 시술을 무조건 권하는 것은 아니라며 주의를 당부했다. 맹승지는 "모든 시술은 언제나 부작용이 있을 수 있다"며 "시술하라고 권하는 영상이 아니고, 생각 중이시라면 참고만 하시길 바란다"고 덧붙였다.

한편 맹승지는 2013년 MBC 공채 개그맨으로 데뷔했다. 최근에는 남자친구의 존재를 공개적으로 드러내며 화제를 모으기도 했다. 남자친구 역시 맹승지의 게시물을 자신의 SNS에 공유하며 공개 연애를 이어가고 있다. 특히 남자친구의 프로필에 'MD(Medical Doctor)'라는 소개가 적혀 있고 의사 가운을 입은 모습이 공개되면서 직업을 두고도 관심이 이어졌다.

shyun@sportschosun.com