‘아옳이♥’ 김형배, “한의사 집안이라 감기약 안 먹어” 39.4도 견디라던 이유 있었네[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 인플루언서 아옳이의 연인으로 알려진 한의사 김형배가 "감기에 걸려도 약을 잘 먹지 않는다"고 밝힌 영상이 다시 주목받고 있다. 성인과 어린이의 고열을 39.4도까지 견뎌보라고 한 조언이 의사단체의 공개 비판을 받은 가운데 약보다 면역력을 강조했던 발언까지 함께 확산되며 후폭풍이 거세지는 모양새다.

김형배는 최근 자신의 SNS에 '한의사 집안 특징'을 주제로 영상을 공개했다. 부친 역시 한의사라고 소개한 그는 가족들이 감기에 걸려도 감기약을 잘 먹지 않는 편이라고 밝혔다.

김형배는 감기에 걸리는 이유를 몸이 피로하거나 면역력이 떨어졌기 때문이라고 설명하면서 "면역력이 버티는 힘을 약에 너무 의존하면 면역력이 강해질 기회를 잃는 것일 수도 있다"는 취지로 주장했다. 이어 "조금 힘들더라도 견뎌내는 것을 연습하다 보면 1년에 한 번 걸리던 감기가 3년, 5년에 한 번으로 늘어날 수 있다"며 자신은 10년 동안 감기에 두 번 정도 걸렸다고 말했다.

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해당 발언은 김형배의 '고열 조언' 논란과 맞물리며 더욱 주목받았다. 그는 게시물 댓글에서 성인의 경우 체온이 39.4도에 이를 때까지 견뎌봐도 좋다고 언급했다. 4~5세 어린이에 대해서도 38.5도 정도까지는 참아보라는 취지의 답변을 남겼다. 다만 여기에 39도 미만이더라도 심한 두통이나 오한, 탈수, 무기력증 등이 나타난다면 약을 복용해야 한다는 단서를 덧붙였다. 그럼에도 체온 수치를 기준으로 고열을 견디라고 조언한 것 자체가 위험할 수 있다는 비판이 제기됐다.

이와 관련해 공정한사회를바라는의사들의모임(이하 공의모)은 지난 25일 성명을 내고 김형배의 주장을 정면으로 비판했다. 공의모는 39.4도의 고열이 폐렴과 뇌수막염, 패혈증 등 심각한 질환의 신호일 수 있다며 원인 질환에 대한 진단 없이 특정 체온까지 지켜보라고 권하는 것은 적절하지 않다고 지적했다.

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특히 발열의 원인과 환자의 연령, 동반 증상에 따라 대응이 달라져야 하는 만큼 온라인을 통해 단일 수치를 기준으로 제시한 조언이 진료 시기를 늦출 위험이 있다고 우려했다. 공의모는 해당 게시물의 삭제와 공개 사과도 촉구했다.

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한편 김형배는 인플루언서 겸 사업가 아옳이와 공개 열애 중이다. 두 사람은 SNS와 유튜브 콘텐츠 등을 통해 교제 사실을 알려 화제를 모았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com