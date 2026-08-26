'원조 한류스타' 양수경 "나도 GD팬, 후배들 자랑스러워…BTS·뉴진스가 내 노래 불러줬다"

가수 양수경이 26일 오후 서울 마포구 YTN공개홀에서 기자간담회를 열었다. 양수경이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.26/

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[스포츠조선 정빛 기자] 1980~90년대를 대표하는 가수 양수경이 현재의 글로벌 K팝 시장에 자부심을 드러냈다.

양수경은 26일 오후 서울 마포구 상암동 YTN홀에서 기자회견을 열고 "저도 지드래곤 팬"이라며 "방탄소년단, 뉴진스가 제 노래 불러줘서 기분 좋았다"라고 했다.

1988년 1집 '바라볼 수 없는 그대'로 데뷔한 양수경은 '사랑은 창밖에 빗물 같아요', '그대는', '당신은 어디 있나요', '이별의 끝은 어디인가요', '사랑은 차가운 유혹' 등 다수의 히트곡을 남기며 1980년대 후반부터 1990년대 초반까지 큰 사랑을 받았다.

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특히 국내뿐 아니라 일본 등 해외에서도 활동하며 영역을 넓혔다. 이후 결혼과 함께 가수 활동에서 한동안 멀어졌던 양수경은 2016년 KBS2 '불후의 명곡'을 통해 오랜만에 무대에 섰고, 2017년에는 27년 만의 단독 콘서트를 열기도 했다.

글로벌 K팝 시장의 성장에 대해서도 선배 가수로서 뿌듯함을 나타냈다. 80년대 이미 해외 활동을 통해 직접 세계 무대를 경험했던 만큼, 후배 가수들이 세계적인 주목을 받는 현재의 K팝을 바라보는 소회도 전한 것.

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양수경은 "가요계뿐만 아니라, 모든 분야에서 앞서서 노력했던 분들의 발자취 덕분에 발전하는 것이 아니냐. 가요계에서도 누군가가 먼저 일을 한 것이다. 블랙핑크나, 제가 좋아하는 지드래곤 등 세계적으로 활동하고 있다. 제가 가수가 아니라도 대한민국 국민으로 자랑스럽다"라고 밝혔다.

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이어 "제가 과거에 일본에서 상을 받기도 했지만, 우리 가요 시장이 이렇게까지 커질지 몰랐다. 부럽기도 하고, 자랑스럽기도 하고, 팬의 한 사람으로 잘 즐기고 있다"라고 전했다.

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후배 가수들이 자신의 노래를 부른 것에는 "방탄소년단, 뉴진스 등이 제 노래를 불러줬더라. 제 노래지만 신선했다고나 할까. 그때는 불려질지 몰랐는데, 아주 기분이 좋더라"며 웃었다.

양수경은 이번 프로젝트를 통해 신곡 발표와 함께 전국 각지에서 관객들을 만날 예정이다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com