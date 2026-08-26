[SC현장]"날 나타내는 단어는 가수"…양수경, 62세에 다시 시작(종합)

가수 양수경이 26일 오후 서울 마포구 YTN공개홀에서 기자간담회를 열었다. 양수경이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.26/

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[스포츠조선 정빛 기자] 1980~90년대를 대표하는 가수 양수경이 신곡과 전국투어로 다시 무대에 선다.

양수경은 26일 오후 서울 마포구 상암동 YTN홀에서 기자회견을 열고 신곡 발표와 전국투어 계획을 공개했다.

이날 양수경은 "다시 시작하려고 용기 내서 나왔다. 많은 응원 바란다"라며 새로운 활동에 나서는 소감을 밝혔다.

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이어 "세대가 바뀌고, 제가 받아들여야 하는 가요계 현 상황이 있지 않느냐. 그러기엔 저는 젊고, 누구도 훼손할 수 없는 제 꿈도 있다. 용기라기보다는 공백기 동안 준비를 해온 것 같다"며 그간의 시간을 돌아봤다.

가수 양수경이 26일 오후 서울 마포구 YTN공개홀에서 기자간담회를 열었다. 양수경이 인사하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.26/

1988년 1집 '바라볼 수 없는 그대'로 데뷔한 양수경은 '사랑은 창밖에 빗물 같아요', '그대는', '당신은 어디 있나요', '이별의 끝은 어디인가요', '사랑은 차가운 유혹' 등 다수의 히트곡을 남기며 1980년대 후반부터 1990년대 초반까지 큰 사랑을 받았다.

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특히 국내뿐 아니라 일본 등 해외에서도 활동하며 영역을 넓혔다. 이후 결혼과 함께 가수 활동에서 한동안 멀어졌던 양수경은 2016년 KBS2 '불후의 명곡'을 통해 오랜만에 무대에 섰고, 2017년에는 27년 만의 단독 콘서트를 열기도 했다.

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그리고 올해 신곡과 전국투어를 통해 다시 한번 관객들과 만난다. 양수경은 이날 신곡에 대해 "앨범 10집을 내기까지가 오래 걸렸다. 그간 싱글을 내기는 했는데, 이제는 앨범의 의미가 퇴색된 것 같다. 전 명품이나 보석 사는 것보다는 앨범에 투자하고 싶었다. 10집을 내려고 곡을 수집하고 있다. 오늘 공개하고 싶었는데, 콘서트날 공개하려고 노력하고 있다"라고 했다.

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그러면서 "신곡 제목은 '다시는 사랑 못 해'다. 사실 제목 때문에 이 곡을 안 하려고 했다. 제 인생 굴곡이 화려하지 않느냐. 그리고 이별 노래를 많이 해서, 몇 년은 밝고 희망찬 미래를 노래하려고 했다. 그런데 제 목소리에는 이별 노래가 맞다고 해서, 그것도 복이라고 생각한다"고 고개를 끄덕였다.

가수 양수경이 26일 오후 서울 마포구 YTN공개홀에서 기자간담회를 열었다. 무대에 오른 양수경이 인사하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.26/

"1992년도 이후 전국투어를 본격적으로 하는 것 같다. 그때 전국투어를 딱 한 번 해봤다"는 양수경은 이번 전국투어에 대해서는 "전국투어를 할 수 있는 기회를 꿈꿔왔다"고 고백했다.

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이어 "혼자 노력한 시간도 있었다. 저 혼자 할 수도 없는데, 이제는 기회가 주어져서 다시 뭔가를 한다는 것을 새삼스럽게 실감하고 있다. 저를 나타내는 단어를 생각해봤는데 가수더라. 가수는 공연해야 하지 않느냐. 공연을 준비하는 이 시간이 행복하다"고 말했다.

또 "나이 이야기 하지 말라고 했는데, 62세다. 부주의하고 허점이 많다. 이제는 무대에서 노래하면서 그 시간으로 채우며 살고 싶다"며 "추억 소환보다는 어렸을 때 좋았던 기억을 나누는 공연을 하고 싶다"고 바랐다.

가수 양수경이 26일 오후 서울 마포구 YTN공개홀에서 기자간담회를 열었다. 양수경과 최민선 프로듀서가 인사말을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.26/

이번 전국투어를 주최하는 최민선 좋은콘서트 대표는 "양수경 씨 공연을 준비하면서 이런 느낌이 들었다. 청초하고, 청순하고, 매혹적인 느낌이 들더라. 인생을 열심히 살아오신 중장년층이 추억을 소환만 하는 콘텐츠가 아니라, 그 당시 설렘, 청춘의 세포들을 일깨워주는 콘서트를 만들고 싶다"라고 거들었다.

양수경은 "처음부터 수익이 안 날 수도 있다. 그런데 키워간다는 생각으로 투자하고 싶다고 하시더라. 팬분들이 '공연 언제 해요? 가고 싶어요'라고 하시는데, 이제는 그게 인사말이 아니라 울림이 있는 말이 됐다"라고 전국투어를 개최하는 것에 남다른 감정을 드러냈다.

가수 양수경이 26일 오후 서울 마포구 YTN공개홀에서 기자간담회를 열었다. 무대에 오른 양수경이 인사하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.26/

글로벌 K팝 시장의 성장에 대해서도 선배 가수로서 뿌듯함을 나타냈다. 80년대 이미 해외 활동을 통해 직접 세계 무대를 경험했던 만큼, 후배 가수들이 세계적인 주목을 받는 현재의 K팝을 바라보는 소회도 전한 것.

양수경은 "가요계뿐만 아니라, 모든 분야에서 앞서 노력했던 분들의 발자취 덕분에 발전하는 것이 아니냐. 가요계에서도 누군가가 먼저 일을 한 것이다. 블랙핑크나, 제가 좋아하는 지드래곤 등 세계적으로 활동하고 있다. 제가 가수가 아니라도 대한민국 국민으로서 자랑스럽다"라고 밝혔다.

이어 "제가 과거에 일본에서 상을 받기도 했지만, 우리 가요 시장이 이렇게까지 커질지 몰랐다. 부럽기도 하고, 자랑스럽기도 하고, 팬의 한 사람으로 잘 즐기고 있다"라고 전했다.

후배 가수들이 자신의 노래를 부른 것에는 "방탄소년단, 뉴진스 등이 제 노래를 불러줬더라. 제 노래지만 신선했다고나 할까. 그때는 불려질지 몰랐는데, 아주 기분이 좋더라"며 웃었다.

가수 양수경이 26일 오후 서울 마포구 YTN공개홀에서 기자간담회를 열었다. 양수경이 소감을 말하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.26/

끝으로 "저는 62세지만, 62세처럼 보이지 않으려고 한다. 나이따라 가지 않으려고 한다. 오늘이 지나가서, 내일 또 후회할 수 있지 않느냐. 잘 보이고 싶어서 남을 위한 하루가 많았던 것 같다. 이제는 온전히 저를 위한 하루를 보내고 있다"라며 "건강이 허락되면 계속해서 앞으로의 삶도 이쁘게 살고 싶다. 몇 살까지 할 지는 생각 안 했다"고 계속 무대에 서고 싶다는 바람을 전했다.

양수경은 이번 프로젝트를 통해 신곡 발표와 함께 전국 각지에서 관객들을 만날 예정이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com