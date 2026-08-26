'오상진♥' 김소영, 출산 전 몸매 복귀→또 3kg 감량.."수영복 작아 독하게 마음먹어"

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 김소영이 출산 후 폭풍감량에 성공했지만, 또 다이어트를 감행해 눈길을 끈다.

김소영은 26일 자신의 SNS를 통해 팬들의 질문에 답을 하는 시간을 가졌다.

한 팬은 "3주 만에 어떻게 3kg를 빼셨는지"라며 다이어트 식단을 알려달라고 요청했고, 김소영은 "생리 전 후로 보통 2kg 정도 차이가 있는 터라 3kg가 빠졌다고 보기 어렵지만, 어쨌든 계란+단백질 셰이크 무한 반복이었습니다. 한기 정도는 맛있게 먹고요"라고 밝혔다.

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이어 "지난 부산 여행 때 여전히 옷이 잘 맞지 않고 집에 있는 수영복도 다 작아서, 다 새로 사긴 싫고 좀 독하게 마음을 먹게 됐다"라고 덧붙였다.

김소영은 둘째 출산 전 69kg까지 쪘지만 한 달 만에 10kg 감량에 성공, 50kg 대에 진입했다고 밝히는가 하면 이날은 54kg를 인증해 눈길을 끌었다.

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한편 김소영은 2016년 동료 MBC 아나운서 오상진과 결혼했으며 2019년 딸 출산에 이어, 지난 4월 아들을 품에 안았다.

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joyjoy90@sportschosun.com