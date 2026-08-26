‘세 딸맘’ 선예, 쌩얼로 2PM 장우영과 진한 포옹…18년 전 탱고 파트너 인연

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[스포츠조선 조민정 기자] 2PM 장우영이 과거 한 무대에서 탱고 호흡을 맞췄던 원더걸스 선예와 18년 만의 추억을 소환했다. 촬영 중 우연히 마주친 두 사람은 반가운 포옹을 나눴고 선예는 "쌩얼인데"라며 당황하면서도 여전한 비주얼을 자랑해 눈길을 끌었다.

지난 25일 유튜브 채널 '장우영이'에는 '난 최선을 다 해(상대가 초등학생일지라도)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 장우영은 카페에서 촬영을 진행하던 중 뜻밖의 인물과 마주쳤다. 바로 과거 JYP엔터테인먼트에서 한솥밥을 먹었던 선예였다. 전혀 예상하지 못한 만남에 장우영은 눈을 크게 뜨며 "얘 뭐야?"라고 외쳤고 선예는 자연스럽게 다가가 그를 끌어안으며 반가움을 표현했다.

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편안한 차림으로 등장한 선예는 카메라를 발견하자 "쌩얼인데"라며 손으로 브이 포즈를 취했다. 화장기 없는 얼굴에도 원더걸스 활동 시절과 크게 달라지지 않은 맑은 미모를 드러냈다. 세 아이의 엄마가 된 뒤에도 여전한 동안 비주얼이 시선을 사로잡았다.

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장우영은 선예의 갑작스러운 등장에 제작진이 준비한 깜짝 섭외라고 의심했다. 그는 "선예를 부르신 거냐"며 연신 주변을 살폈으나 두 사람의 만남은 실제 우연이었다.

선예는 "아까 들어왔는데 네가 촬영하고 있더라. '웬일이야' 하면서 일단 올라갔다가 촬영이 끝난 것 같아서 내려왔다"며 "나는 네가 여기 있는 게 지금 신기하다"고 설명했다. 장우영은 "진짜 우연히 만난 거냐"며 쉽게 믿기지 않는다는 반응을 보였다.

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두 사람의 재회는 자연스럽게 18년 전 추억으로 이어졌다. 장우영은 "선예와 제가 완전히 초짜 신인이었을 때 2PM과 원더걸스가 함께 탱고를 추는 무대가 있었다"며 "그때 선예의 파트너가 저였다"고 회상했다.

이어진 영상에는 2008년 MKMF에서 펼쳐진 2PM과 원더걸스의 합동 무대도 공개됐다. 풋풋한 신인이던 장우영과 선예가 검은색과 붉은색 의상을 입고 진지하게 탱고를 추는 모습이 담겼다. 장우영은 "아직도 18년 전 영상이 돌아다닌다"며 머쓱한 미소를 지었다.

한편 이날 장우영은 '민수 삼촌'이라는 가상의 연습생으로 변신해 초등학생 아이돌 지망생들의 댄스 수업에 잠입했다. 스트레이 키즈의 안무를 함께 배우고 아이들에게 평가받은 그는 마지막에 정체를 공개한 뒤 "연습에만 매몰되지 말고 지금의 시간과 일상도 즐겼으면 좋겠다"는 진심 어린 조언을 전했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com