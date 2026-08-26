[SC현장] "英 웸블리서 60주년 디너쇼"…SF9,10년 팀워크로 준비한 비상(종합)

26일 서울 상암동 큐브컨벤션센터에서 보이그룹 SF9 컴백 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 SF9 멤버들. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 SF9이 데뷔 10주년을 기념하며 화려한 컴백을 선언했다.

26일 오후 2시 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 SF9 정규 2집 '터내서티(TENACITY)' 발매기념 쇼케이스가 열렸다.

26일 서울 상암동 큐브컨벤션센터에서 보이그룹 SF9 컴백 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 SF9 재윤. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

'터내서티'는 SF9 데뷔 10주년 기념 앨범으로 꿈을 향해 달려오던 여정 속에서 스스로 만든 한계를 마주하고 다시 앞으로 나아가는 과정을 그렸다.

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인성은 "신기하고 감사하다. 10년간 우리를 아껴주시고 좋아해주신 덕분에 10주년을 맞았다. 이 기세를 이어 60주년을 보게 됐다. 그 정도로 의지와 패기를 지닌 팀"이라고, 재윤은 "60주년 디너쇼를 열겠다"고, 다원은 "한가지 직업을 10년간 유지한다는 건 혼자만의 힘으로는 안된다"고, 휘영은 "누군가에게는 꿈일 수 있는 아이돌 활동을 10년이나 할 수 있었다는 건 정말 영광이다. 멤버들과 1등 공신인 팬분들께 감사하다"고, 영빈과 찬희는 "실감이 나지 않는다"고 말했다.

26일 서울 상암동 큐브컨벤션센터에서 보이그룹 SF9 컴백 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 SF9 다원. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

영빈은 "데뷔 당시에는 정말 많이 싸웠는데 요즘은 멤버들의 이해와 배려가 늘어나면서 많이 유연해졌다. 각자 하고 싶은 음악을 하고자 모였는데 팀의 방향성이 정해지고 있는 것 같다. 음악도 데뷔 초에는 멋지게 꾸며야 좋은줄 알았는데 이제는 공감을 얻어야 한다고 생각한다. 공개적인 자리에서는 말할 수 없는 고민들도 있다. 음악을 대하는 태도가 바뀌거나 슬럼프가 생기면 항상 멤버들에게 물어보고 멤버들과 시간을 보내며 극복할 수 있었다"고, 재윤은 "무대 위에서의 사골 국물 같은 표현법들, SF9만의 표현법을 알게됐다"고 회상했다.

26일 서울 상암동 큐브컨벤션센터에서 보이그룹 SF9 컴백 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 SF9 인성. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

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찬희는 "데뷔 때부터 단체 생활을 하며 형들이 항상 따뜻한 분위기를 만들어줬다. 앞으로도 그 초심을 지키고 싶다. 더 큰 공연장에서 더 많은 팬분들과 만나고 싶다"고, 다원은 "Mnet '엠카운트다운'에서 '굿 가이'로 첫 음악방송 1위를 했을 때가 기억난다"고 , 인성은 "끝까지 좋아하는 걸 해보겠다는 궁극적인 목표가 같기 때문에 오랜 시간 함께 달릴 수 있었던 것 같다"고 털어놨다.

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26일 서울 상암동 큐브컨벤션센터에서 보이그룹 SF9 컴백 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 SF9 찬희. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

팀의 경사에 군 복무 중인 주호와 태양도 함께 했다.

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영빈은 "군 복무 중인 멤버들이 잘 지켜보겠다고 카톡을 줬다. 각자의 위치에서 잘 해나가겠다"고 말했다.

26일 서울 상암동 큐브컨벤션센터에서 보이그룹 SF9 컴백 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 SF9 휘영. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

타이틀곡 '위드아웃 윙스'는 리드미컬한 그루브와 세련된 팝 사운드가 조화를 이루는 아프로비트를 기반으로 한 팝 장르의 곡이다. 한계를 넘어 다시 비상하는 SF9의 이야기를 직관적으로 담아냈다.

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인성은 "그동안 우리가 겪었던 여러 한계를 넘어 비상하겠다는 의미를 담았다. 노래가 굉장히 좋다. 후렴구 파트가 귀에 맴돌아 많은 분들이 즐길 수 있을 것"이라고 자신했다.

타이틀곡 작업에 참여한 휘영은 "타이틀곡 작업은 제목과 콘셉트에 맞게 희망을 담으려 했다"고 소개했다.

26일 서울 상암동 큐브컨벤션센터에서 보이그룹 SF9 컴백 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 SF9 영빈. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

이밖에 이번 앨범에는 '커튼콜' '프레셔' '원 모어 키스' '크로스 마이 마인드' '투 이즐리' '미스터 뱅뱅' '비스트 미스테이크' '리얼 프롬 더 페이크' '두 유 원트 미' 등 다채로운 장르의 10곡이 수록됐다.

재윤은 "정규 앨범에 대한 갈증이 있었기 때문에 멤버들 모두 안무연습, 녹음, 재킷 촬영, 뮤직비디오 등 모든 면에서 120%의 열정을 불태웠다"고, 영빈은 "팬분들의 오랜 바람이었고 우리도 보여드리고 싶었다. 멤버들이 곡 참여를 많이 했기 때문에 우리의 방향성을 알 수 있을 것"이라고 설명했다.

26일 서울 상암동 큐브컨벤션센터에서 보이그룹 SF9 컴백 쇼케이스가 열렸다. 화려한 무대를 선보이고 있는 SF9 멤버들. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

SF9은 이날 오후 6시 '터내서티'를 발매한다. 10월 10~11일에는 서울에서 단독 콘서트를 개최한다.

인성은 "멤버들끼리 마음이 잘 맞는다. 이번 앨범을 준비하면서도 이야기를 많이 나누며 같은 목표를 갖게 됐다. 이번 활동을 통해 음악방송 1위를 하고 싶다. 기회가 된다면 영국 웸블리 스타디움 공연도 해보고 싶다"고, 찬희는 "10년간 쌓아온 모든 것을 이번 콘서트에 담았다. 우리의 뜨거운 열정을 보실 수 있을 것"이라고 밝혔다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com