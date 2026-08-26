'전소민 동생' 전욱민, 쏟아진 섭외 거절 했다…"그들이 원한 건 누나 동생"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 전소민의 동생 전욱민이 배우의 꿈을 이어가는 과정에서 쏟아진 섭외 제안을 거절한 이유를 털어놨다. '전소민의 동생'이 아닌 자신의 이름으로 인정받고 싶다는 속내도 전했다.

전욱민은 25일 자신의 SNS에 운동 중인 모습을 담은 영상과 함께 최근 자신에게 일어난 변화를 공개했다.

그는 "영상을 올리기 시작하면서 기자, 방송사, 영화사, 브랜드사 등 많은 곳에서 연락이 왔다"며 "처음에는 드디어 나에게도 기회가 오는 건가 싶어 기뻤다"고 밝혔다.

Advertisement

배우를 꿈꾸며 기회를 기다려왔던 만큼 반가운 연락들이었지만, 막상 이야기를 나누면서 생각이 달라졌다고 했다. 전욱민은 "이야기를 나눠보면 대부분 비슷했다"며 "그들이 원했던 건 '내'가 아니라 '누나의 동생인 나'였다"고 말했다.

자신의 활동이나 이야기를 궁금해하기보다는 누나 전소민에 대한 이야기를 듣기 위한 섭외가 많았다는 설명이다.

Advertisement

결국 전욱민은 이 같은 제안을 대부분 받아들이지 않았다. 그는 "내 꿈을 이루겠다고 시작한 일 때문에 떠돌아다니는 악의적인 기사들, 누나에게 더는 피해를 주지 않기 위해 모두 거절했다"고 밝혔다. 자신의 도전이 오히려 누나에게 부담이나 피해가 되는 상황을 만들고 싶지 않았다는 것.

Advertisement

다만 그 가운데 전욱민 개인에게 관심을 보인 제안도 있었다. 그는 "연락 중에 그냥 나로서 찾아주는 곳이 있었다"며 "다른 사람들에게는 별거 아닌 연락이었을지도 모르지만 나에게는 달랐다. 처음으로 그냥 나로서 받은 기회였다"고 의미를 부여했다. 구체적으로 어떤 제안인지는 밝히지 않아 향후 행보에 궁금증을 더했다.

Advertisement

전욱민은 이날 영화 '쇼생크 탈출'의 대사인 "단 하루도 후회하지 않은 날이 없었다"는 문구를 인용한 뒤 "그래서 나는 오늘 하체, 어깨, 팔을 했다. 그리고 난 절대로 후회하지 않는다"고 덧붙이며 몸 관리에 집중하고 있는 근황도 공개했다.

한편 과거 SBS '런닝맨' 등에 전소민과 함께 출연해 얼굴을 알렸다.

Advertisement

앞서 전욱민은 사업 실패 후 배달 일을 하면서 배우의 꿈에 다시 도전하고 있는 일상을 공개해 관심을 모았다. 트레이너로도 활동해온 그는 단역부터 하나씩 경력을 쌓으며 배우로서 기회를 찾고 있다고 밝혔다.

특히 유명 배우인 누나를 뒀다는 이유로 자신 역시 경제적으로 여유로울 것이라는 주변의 시선에 대해서도 솔직하게 이야기한 바 있다. 전욱민은 당시 "내 누나는 유명한 배우다. 나는 누나 덕분에 여러 번 방송 출연도 했다. 그래서 나도 배우를 꿈꿨다"며 "사실 나는 내가 잘될 줄 알았다"고 고백했다. 그러나 현실은 생각처럼 쉽지 않았다고 했다.

그는 "나는 화려한 경력도, 모아둔 돈도 없다. 주변에서는 내가 돈이 많은 줄 안다. 누나가 연예인이니까"라며 "그런데 그 돈은 나랑 상관이 없다. 전부 다 누나 돈이다. 누나가 번 돈이니까"라고 말하기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com