박위 500만원 강연료 논란에.."난 50만원 받고 전국 다녀" 소재원 작가 소신 발언

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[스포츠조선 이게은기자] 유튜버 박위가 이번엔 고액 강연료 논란까지 휩싸인 가운데, 소재원 작가가 강연료에 대한 소신을 밝혀 눈길을 끈다.

26일 소 작가는 자신의 SNS에 "박위라는 분이 강연료를 500만 원이나 받았구나! 영화 원작 소설 네 작품과 드라마 극본, 원작 소설까지 쓴 나도 50만 원을 받고 전국을 다녔는데…… 10배나 차이가 났었군요. 아! 받지 않겠다고 해도 지자체나 도서관, 학교 측에서 꼭 소액이라도 지급해야 한다고 해서 받은 금액입니다"라고 적었다.

이어 "어느 날부터 제가 방송에 출연하고 여러 강의를 맡다 보니 강의료가 높아지더군요. 저는 무조건 무료 강연을 고집하거나 그 돈을 기부해 달라고 요청하였으나, 주최 측은 반드시 지급해야 한다고 하여 그 뒤로는 가장 기본으로 지급된다는 최소 금액인 50만 원을 받았답니다"라고 덧붙였다.

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소 작가는 이런 상황이 편치 않아 직접 장소를 대여, 자신의 책을 가지고 오는 독자들과 무료 만남을 진행했다고 덧붙이기도 했다.

한편 박위는 최근 자신이 KTX에서 하차 과정에서 넘어지는 사고를 당했다면서, 당시 휠체어 리프트 이용을 돕던 공익근무요원을 저격해 논란이 됐다. 공익근무요원의 발에 걸린 게 넘어진 이유라면서, 당시 폐쇄회로(CC)TV까지 공개한 것. 박위는 즉시 영상을 삭제하고 사과했지만 CCTV입수 경로, 갑질과 인성 문제 등으로 논란이 번졌고 이 여파로 강연이 줄취소되는 후폭풍을 겪었다.

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여기에 강연료로 1000만~1500만원 이상의 금액이 거론된 사실까지 알려지며 고액 강연료 논란도 번졌다. 금산군의 경우 2023년 박위 명사특강과 관련해 500만원을 지급한 것으로 나타났다.

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joyjoy90@sportschosun.com