100만 유튜버 조매력, ♥송하예와 벅찬 결혼 소감 "모든 게 어색하지만 잘 살겠다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 송하예와 결혼을 앞둔 크리에이터 겸 가수 조매력(본명 조장우)이 결혼 소식이 알려진 뒤 직접 소감을 전했다.

조매력은 26일 자신의 SNS를 통해 "기사와 동시에 너무 많은 분들의 축하와 응원들 덕분에 정말 벅차고 감사한 마음"이라며 결혼을 축하해준 이들에게 감사 인사를 남겼다.

이어 "아직 모든 게 어색하지만 저희 오래오래 서로 사랑해주며 예쁘게 잘 살겠다"며 "앞으로의 저희 행보도 따뜻하게 축복해주시면 더할 나위 없이 행복할 것 같다"고 밝혔다.

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특히 조매력은 "다가오는 환절기 감기 다들 조심하시고요. 다시 한번 감사합니다. 행복하게 잘 살게요"라고 덧붙이며 예비신부 송하예와 함께할 새로운 출발에 대한 설렘을 드러냈다.

이와 함께 조매력은 송하예와 함께 찍은 다정한 커플 사진도 공개했다. 두 사람은 야외에서 나란히 앉아 환한 미소를 지으며 예비부부의 달달한 분위기를 자아냈다.

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앞서 송하예는 지난 25일 SNS에 자필 편지를 공개하고 올해 결혼한다는 소식을 직접 알렸다. 송하예는 "있는 그대로의 저를 아껴주고 어떤 순간에도 제 편이 되어주는 사람을 만나 올해 결혼을 하게 됐다"며 "오랫동안 기다려왔던 저에게 그 꿈을 함께 이루고 싶은 사람이 생겼다"고 전했다.

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이후 송하예의 예비신랑이 100만 구독자를 보유한 크리에이터 조매력이라는 사실이 알려졌다. 조매력은 음악을 중심으로 한 콘텐츠를 선보이며 크리에이터이자 뮤지션으로 활동해왔다. 현재 유튜브 채널 'Charming Jo 조매력'은 구독자 100만 명을 넘어섰다.

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송하예와 조매력은 1994년생 동갑내기다. 송하예는 지난 3월 조매력의 방송에 출연하며 인연을 맺은 것으로 알려졌다. 두 사람은 올해 결혼식을 올릴 예정이며 구체적인 결혼식 날짜는 공개하지 않았다.

한편 송하예는 2014년 '처음이야'로 데뷔한 뒤 '니 소식', '새 사랑', 'Say Goodbye' 등으로 사랑받았다.

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olzllovely@sportschosun.com