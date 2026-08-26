'아가미' 강하늘 "첫 더빙 도전, 감독님이 잘 만들어주셔서 숟가락만 얹은 느낌"

애니메이션 영화 '아가미' 언론시사회가 26일 오후 서울 용산CGV에서 열렸다. 목소리 연기를 한 배우 강하늘이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.26/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 강하늘이 애니메이션 '아가미'를 통해 첫 더빙 연기에 도전한 소감을 전했다.

강하늘은 26일 서울 용산구 이촌동에서 열린 애니메이션 '아가미' 언론·배급시사회에서 "감독님과 애니메이션 팀이 잘 도와주셔서 숟가락만 얹은 기분"이라고 했다.

9월 9일 개봉하는 '아가미'는 깊은 물 속에 던져진 날, 아가미가 생겨난 세상에서 유일한 아이 '곤' 그리고 그의 세계에 전부였던 존재들의 눈부신 이야기로, '소중한 날의 꿈', '무녀도'를 연출한 안재훈 감독이 메가폰을 잡았다.

Advertisement

강하늘은 세상에 없어야 하는 존재 곤(정해인)의 유일한 세계가 되어준 강하를 연기했다. 그는 "곤이란 친구가 아가미가 생긴 독특한 친구인데, 덕분에 강하가 성장한 것 같다"며 "지금까지 제가 한 작품 중에 가장 큰 노력을 안한 것 같다. 오로지 목소리 연기에만 집중을 하면 됐고, 거기에 대한 모든 걸 감독님과 애니메이션 팀이 잘 만들어주셔서 숟가락만 얹은 기분이다"라고 밝혔다.

이어 실사 연기와 더빙 연기의 차별점도 짚었다. 강하늘은 "제가 애니메이션을 굉장히 좋아하는데, 목소리 연기도 당연히 연기라고 생각했다"며 "실사 안에서는 1인칭으로 연기했다면, 목소리 연기는 좀 더 3인칭의 시선으로 바라보게 되는 것 같다. 제 목소리와 캐릭터의 얼굴과 배경의 느낌이 잘 어울리는지 고민을 하며 연기했다. 목소리 연기는 앞으로도 늘 도전해 보고 싶은 작업이다"고 전했다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com