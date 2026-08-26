‘아옳이♥’ 김형배, “39.4도까지 견뎌라” 결국 사과…“잘못된 표현 제 부주의”[전문]

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[스포츠조선 조민정 기자] 성인은 39.4도, 소아는 38.5도의 고열까지 견뎌봐도 좋다는 취지로 조언하다 역풍을 맞은 인플루언서 아옳이 남자친구 한의사 김형배가 결국 고개를 숙였다. 의료계의 공개 비판이 나온 지 하루 만에 자신의 표현이 부정확했다며 해당 체온 수치를 사실상 철회했다.

유튜버 아옳이와 공개 열애 중인 김형배는 26일 자신의 SNS에 "최근 제가 발열과 해열제 복용에 관해 남긴 댓글로 혼란과 걱정을 드린 점 진심으로 사과드린다"며 장문의 입장문을 게재했다.

김형배는 먼저 자신이 전달하려 했던 취지를 설명했다. 그는 "제가 전달하고자 했던 취지는 열이 나면 무조건 참아야 한다는 의미가 아니라 체온의 숫자만으로 판단하기보다 연령과 건강 상태, 동반 증상 등 환자의 전반적인 상태를 함께 살펴 해열제 복용이나 진료 필요성을 판단해야 한다는 것이었다"고 밝혔다.

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그러면서도 구체적인 체온을 기준처럼 제시한 것은 명백한 잘못이었다고 인정했다. 김형배는 "제가 댓글로 제시한 일정 체온까지 견뎌도 된다는 식의 말씀은 잘못된 표현이었다"고 정정했다. 이어 "건강 정보를 전달하는 의료인으로서 보다 정확하고 신중하게 표현했어야 했다"며 "그렇지 못한 것은 제 부주의였다"고 사과했다. 앞으로는 의학적 근거를 더욱 면밀히 확인하고 건강 정보를 정확하게 전달하겠다고도 약속했다.

해당 논란은 김형배가 발열과 해열제 복용을 묻는 누리꾼의 질문에 답변을 남기면서 시작됐다. 그는 성인의 경우 체온이 39.4도에 이를 때까지 견뎌봐도 좋고 4~5세 어린이 역시 38.5도 정도까지는 참아보라는 취지로 조언했다. 또 심한 두통이나 오한, 탈수, 무기력증 등이 동반되면 체온과 관계없이 약을 복용해야 한다는 설명도 덧붙였다.

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그러나 환자의 연령과 기저질환, 발열 원인이 확인되지 않은 상황에서 특정 수치를 제시한 것 자체가 위험할 수 있다는 비판이 쏟아졌다. 논란이 커지면서 김형배가 앞서 공개한 '한의사 집안 특징' 영상도 함께 주목받았다. 당시 그는 부친 역시 한의사라며 가족들은 감기에 걸려도 감기약을 잘 먹지 않는다고 밝혔다. 약에 지나치게 의존하면 면역력이 강해질 기회를 잃을 수도 있다는 취지로 주장하며 자신은 10년에 두 번 정도 감기에 걸렸다고 말했다.

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이와 관련, 공정한사회를바라는의사들의모임(이하 공의모)은 성명을 내고 김형배의 고열 관련 조언을 강하게 비판했다. 공의모는 39.4도의 발열이 폐렴과 뇌염, 패혈증 등 중증 질환에서도 나타날 수 있다며 진단 없이 환자에게 특정 체온까지 견디라고 권하는 것은 위험할 수 있다고 지적했다. 또 해당 수치는 집에서 별다른 처치 없이 기다리는 환자에게 적용할 수 있는 일반적인 기준이 아니라며 게시물 삭제와 공개 사과를 촉구했다. 김형배가 SNS 계정에 사용한 'doctor'라는 영문 표현 역시 이용자에게 의사로 오인될 여지가 있다는 주장도 내놨다.

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한편 김형배는 최근 인플루언서 겸 사업가 아옳이와 공개 열애를 시작하며 이름을 알렸다.

다음은 김형배 사과문 전문

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최근 제가 발열과 해열제 복용에 관해 남긴 댓글로 혼란과 걱정을 드린 점 진심으로 사과드립니다.

제가 댓글에서 특정 체온을 제시하며 일정 체온까지 견뎌도 된다는 식으로 말씀드린 것은 잘못된 표현이었습니다.

제가 전달하고자 했던 취지는 열이 나면 무조건 참아야 한다는 의미가 아니라, 체온의 숫자만으로 판단하기보다 연령과 건강 상태, 동반 증상 등 환자의 전반적인 상태를 함께 살펴 해열제 복용이나 진료 필요성을 판단해야 한다는 것이었습니다.

하지만 이러한 취지와 별개로 건강정보를 전달하는 의료인으로서 보다 정확하고 신중하게 표현했어야 했습니다. 그렇지 못한 것은 제 부주의였습니다.

제 부정확한 설명으로 혼란을 드린 점 다시 한번 사과드립니다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com