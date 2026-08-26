'박군♥' 한영, 몰라보게 달라진 얼굴 '깜짝'...확 바뀐 이미지 "보정 많이 하니까"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 그룹 LPG 출신 방송인 한영이 새로운 프로필을 공개했다.

한영은 25일 자신의 SNS에 "새 프로필. 어차피 사진 찍고 보정도 많이 하니까 난 그냥 이거 써야겠다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 한영은 평소의 섹시하면서도 세련된 이미지와는 또 다른 분위기로 시선을 사로잡았다. 화이트 원피스에 긴 머리를 늘어뜨린 채 청순한 매력을 드러내 감탄을 자아냈다.

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한영은 이후 SNS와 포털사이트 프로필 사진 등을 해당 이미지로 변경했다.

하지만 이는 실제 촬영한 프로필 사진이 아닌 AI 어플을 통해 만든 이미지였다. 한영은 미모를 칭찬하는 댓글이 이어지자 "유료서비스가 이렇게 무섭다", "프로필 만들어주는 서비스다", "진짜 찍은 게 아니다" 등의 답글을 남기며 직접 해명했다.

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실물과 다를 게 없다는 반응에는 "무슨 그런 큰일 날 소리를"이라며 겸손한 모습을 보이기도 했다.

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한편 1978년생인 한영은 2022년 8세 연하의 가수 박군과 결혼했다.