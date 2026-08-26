"티켓팅 매번 망한 이유 있었네"..BTS 광화문 공연까지 노린 매크로 암표상 '덜미'

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[스포츠조선 박아람 기자] 방탄소년단(BTS) 광화문 공연 티켓을 비롯해 각종 아이돌 공연 티켓 약 2600장을 매크로 프로그램으로 사들여 되판 30대 A씨가 경찰에 적발됐다.

서울경찰청 사이버수사대는 26일 A씨를 정보통신망법 위반, 업무방해, 공연법 위반 혐의로 지난 21일 불구속 상태로 검찰에 송치했다고 밝혔다.

경찰 조사 결과 A씨는 2023년 4월부터 올해 3월까지 약 2년간 매크로 프로그램을 활용해 공연 티켓을 대량으로 예매한 것으로 확인됐다. 가족과 지인 명의의 계정을 동원해 티켓을 확보한 뒤 웃돈을 붙여 판매하는 방식이었다.

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특히 A씨는 지난 2월 23일 BTS 광화문 공연 티켓 9장을 같은 수법으로 예매한 혐의도 받고 있다. 당시 BTS 공연을 둘러싼 관심이 높았던 만큼 경찰은 예매업체와 함께 티켓 예매 과정을 집중적으로 모니터링했고, 이 과정에서 A씨의 부정 예매 정황을 포착했다.

다행히 경찰이 범행을 확인하면서 A씨가 확보한 BTS 공연 티켓은 실제 암표로 판매되지는 않은 것으로 전해졌다.

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경찰은 A씨가 티켓을 되팔아 얻은 수익 규모도 상당한 것으로 보고 있다. 범죄수익으로 추정되는 금액은 약 4억4200만원에 달한다. 이에 경찰은 해당 금액에 대해 기소 전 몰수·추징보전을 신청했다.

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연예계에서도 인기 아이돌 공연을 앞두고 암표와 불법 티켓 거래가 반복적으로 문제로 지적돼 왔다. 특히 BTS처럼 국내외 팬들의 관심이 집중되는 대형 공연의 경우 정상적인 예매를 방해하는 매크로 프로그램과 웃돈 거래에 대한 우려가 꾸준히 제기됐다.

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경찰 관계자는 "앞으로도 티켓 부정 구매·유통행위에 대해 엄정히 수사할 예정"이라고 밝혔다.

한편 오는 28일부터 개정 공연법과 국민체육진흥법이 시행되면서 공연 및 스포츠 경기 티켓의 부정 판매에 대한 처벌도 강화된다. 개정 법률에 따라 부정 판매 행위자는 판매 금액의 최대 50배에 해당하는 과징금을 부과받을 수 있다.

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tokkig@sportschosun.com