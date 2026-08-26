'아가미' 안재훈 감독 "정해인→강하늘, 韓애니메이션 더빙 도전 쉽지 않았을 텐데 참여해줘서 고마워"

애니메이션 영화 '아가미' 언론시사회가 26일 오후 서울 용산CGV에서 열렸다. 안재훈 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.26/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 안재훈 감독이 애니메이션 '아가미' 작업 과정에 대해 이야기했다.

안재훈 감독은 26일 서울 용산구 이촌동에서 열린 애니메이션 '아가미' 언론·배급시사회에서 "배우들이 한국 애니메이션 더빙에 도전하는 건 쉽지 않는 선택인데, 흔쾌히 임해줘서 고맙다"고 했다.

9월 9일 개봉하는 '아가미'는 깊은 물 속에 던져진 날, 아가미가 생겨난 세상에서 유일한 아이 '곤' 그리고 그의 세계에 전부였던 존재들의 눈부신 이야기로, '소중한 날의 꿈', '무녀도'를 연출한 안재훈 감독이 메가폰을 잡았다.

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'아가미'는 '파과', '위저드 베이커리' 등 강렬하고 독창적인 작품으로 사랑을 받은 구병모 작가의 대표작을 원작으로 한다. 연출을 맡은 안 감독은 작업 과정에 대해 "기본적으로 종이와 연필로 작업하는 과정과 디지털로 하는 작업 과정이 비슷한 것 같다"며 "저희 스튜디오도 처음에는 종이와 연필로 작업을 시작해서 디지털로 넘어갔다. 다만 제가 선택한 작품들이 관객들의 마음에 도달되고 축적되었으면 했는데, 노력을 하긴 했지만 아쉬움을 느껴왔다. 그래서 '아가미'부턴 캐릭터의 구조 등을 좀 더 젊은 스태프들과 논의하면서 새로운 형태로 작업을 해왔다"고 설명했다.

특히 '아가미'는 한국 개봉에 앞서 프랑스 안시국제애니메이션영화제를 시작으로 영국 런던프라이트페스트, 이탈리아 볼로냐24프레임퓨처필름페스티벌, 일본 도쿄국제영화제, 대만 타이중국제애니메이션페스티벌 등에 연이어 초청되는 쾌거를 이뤘다. 뿐만 아니라, 독일, 스위스, 오스트리아, 러시아, 일본, 대만, 전 세계 항공 등 해외 주요 지역에 선판매되기도 했다.

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안 감독은 "애니메이션 더빙을 한다는 건 배우들에게 굉장히 위험한 선택인 것 같다. 할리우드 애니메이션 더빙은 이벤트의 개념으로 즐겁게 볼 수 있는데, 한국 애니메이션을 더빙하는 건 선택에 쉽지 않을 것 같았다. 그래서 캐스팅에 더 조심스러웠고, 제 분명한 생각이 있어야만 할 것 같았다. '아가미'의 경우는 원작이 있어서, 대사를 곱씹어보고 여기서 더 나아가야 할 게 있을지 생각을 해봤다"고 전했다.

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이어 캐스팅 과정에 대해 "강하늘은 저희 스튜디오에 와서 직접 그림을 그리는 애니메이터와 소통도 하고, 돌려하지 않는 질문을 하더라. 연예인 더빙이 갖는 직접적인 문제점부터 우리가 해결해야 할 것들을 토론부터 임해줘서 고마웠다. 정해인이 연기한 곤 캐릭터는 구병모 작가가 원작에서 어떤 목소리인지 정확히 명령해 놨다. 그 목소리에 어울리는 배우가 누가 있을지 고민해 봤다. 정해인의 소리를 처음 듣고 혼자서 상상을 하면서 머릿속으로 그려왔다"며 "감사하게도 정해인을 잘 아는 류승완 감독과 '외유내강' 강혜정 대표가 추천해 주셨고, 정해인도 흔쾌히 승낙해 줬다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com