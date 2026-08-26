'79세' 허영만, '낙상 사고' 후 운영자가 직접 전한 안부..“천천히 회복 중”

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[스포츠조선 박아람 기자] 낙상 사고로 방송 활동을 잠시 멈춘 만화가 허영만(79)이 현재 병원에서 치료와 회복에 집중하고 있는 것으로 알려졌다.

최근 허영만의 개인 계정에는 그의 작품과 관련된 판화 제작 영상을 소개하는 게시물이 올라왔다. 해당 게시물의 댓글을 통해 허영만의 현재 건강 상태도 함께 전해졌다.

게시물 운영자는 허영만의 근황을 묻는 팬들의 관심에 "허영만 선생님은 병원에서 천천히 건강을 회복하고 계십니다"라고 답했다. 앞서 지난달에도 허영만의 건강 상태에 대해 "선생님께서도 차분히 건강 회복을 위해 노력하고 계십니다"라는 내용이 전해진 바 있다.

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팬들은 댓글을 통해 "선생님 얼른 쾌차하세요", "건강하세요" 등의 메시지를 남기며 허영만의 빠른 회복을 응원했다.

허영만은 앞서 지난 6월 낙상 사고로 부상을 입어 병원 치료를 받고 있다는 사실이 뒤늦게 알려졌다. 당시 허영만 측 관계자는 그가 넘어져 다친 뒤 중환자실로 옮겨졌다고 전하면서도 심각한 상태는 아니라며 회복에 힘쓰고 있다고 설명했다.

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당시 허영만 측은 "입원한 지는 한 달 정도 됐고 아주 심각한 상태까지는 아니지만 걱정된다. 쾌차하셨으면 좋겠다"고 밝힌 것으로 전해졌다.

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건강 문제로 인해 허영만은 오랜 기간 진행해온 방송에서도 잠시 물러났다. 2019년 첫 방송 이후 전국의 음식과 사람을 소개하며 사랑받았던 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'은 지난 6월 스페셜 방송을 끝으로 시즌1을 마무리했다.

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허영만은 1974년 소년한국일보 신인만화공모전에 당선되며 만화가로 데뷔했다. 이후 '각시탈', '날아라 슈퍼보드', '타짜', '식객', '비트' 등 수많은 작품을 선보이며 한국을 대표하는 만화가로 자리매김했다.

특히 '식객'과 '타짜' 등 그의 작품은 영화와 드라마로도 제작돼 큰 인기를 얻었다. 방송에서도 특유의 소탈한 입담과 음식에 대한 깊은 이해를 바탕으로 대중과 꾸준히 소통해왔다.

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tokkig@sportschosun.com