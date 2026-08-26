'아가미' 유재명 "더빙으로 노인 연기 도전, 다음번엔 재기 발랄한 역할도 해보고파"

애니메이션 영화 '아가미' 언론시사회가 26일 오후 서울 용산CGV에서 열렸다. 목소리 연기를 한 배우 유재명이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.26/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 유재명이 애니메이션 '아가미' 더빙 연기에 도전하면서 느낀 점을 털어놨다.

유재명은 26일 서울 용산구 이촌동에서 열린 애니메이션 '아가미' 언론·배급시사회에서 "노인 역할을 애니메이션에서 하게 될 줄 몰랐다"면서 "다음 번엔 재기 발랄한 역할을 해보고 싶다"라고 했다.

9월 9일 개봉하는 '아가미'는 깊은 물 속에 던져진 날, 아가미가 생겨난 세상에서 유일한 아이 '곤' 그리고 그의 세계에 전부였던 존재들의 눈부신 이야기로, '소중한 날의 꿈', '무녀도'를 연출한 안재훈 감독이 메가폰을 잡았다.

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유재명은 어린 곤을 구해주고 묵묵하게 지켜주는 노인 역을 맡았다. 유재명은 "그동안 악역과 선역을 가리지 않고 다양한 역할을 해왔는데, 처음으로 더빙에 도전해 봤다. 뭔가 낯설기도 하고, 잘할 수 있을지 걱정도 됐는데 동료 배우들과 함께 용기를 내봤다. 덕분에 신선하고 묘한 경험을 해본 것 같다"고 만족감을 드러냈다. 그러면서 "사람들이 전화로 자신의 목소리를 들으면 낯설게 들린다고 하는데, 저도 제 목소리가 낯설게 들리더라. 노인 역할을 애니메이션에서 하게 될 줄 몰랐다(웃음). 다음번에는 재기 발랄한 역할을 해보고 싶다"고 포부를 전했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com