[SC현장] "'오디세이'·'스파이더맨4'와 맞붙어 기뻐"…정해인→강하늘 '아가미', K애니 새 지평 열었다(종합)

애니메이션 영화 '아가미' 언론시사회가 26일 오후 서울 용산CGV에서 열렸다. 목소리 연기를 한 강하늘, 김선영, 유재명이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.26/

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[스포츠조선 안소윤 기자] '아가미'가 쟁쟁한 경쟁작들 사이에서 한국 애니메이션의 새로운 가능성을 제시했다.

애니메이션 '아가미' 언론·배급 시사회가 26일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 진행됐다. 현장에는 배우 강하늘, 유재명, 김선영과 안재훈 감독이 참석했다.

9월 9일 개봉하는 '아가미'는 깊은 물 속에 던져진 날, 아가미가 생겨난 세상에서 유일한 아이 '곤' 그리고 그의 세계에 전부였던 존재들의 눈부신 이야기로, '소중한 날의 꿈', '무녀도'를 연출한 안재훈 감독이 메가폰을 잡았다

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애니메이션 영화 '아가미' 언론시사회가 26일 오후 서울 용산CGV에서 열렸다. 안재훈 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.26/

'아가미'는 '파과', '위저드 베이커리' 등 강렬하고 독창적인 작품으로 사랑을 받은 구병모 작가의 대표작을 원작으로 한다. 연출을 맡은 안 감독은 작업 과정에 대해 "기본적으로 종이와 연필로 작업하는 과정과 디지털로 하는 작업 과정이 비슷한 것 같다"며 "저희 스튜디오도 처음에는 종이와 연필로 작업을 시작해서 디지털로 넘어갔다. 다만 제가 선택한 작품들이 관객들의 마음에 도달되고 축적되었으면 했는데, 노력을 하긴 했지만 아쉬움을 느껴왔다. 그래서 '아가미'부턴 캐릭터의 구조 등을 좀 더 젊은 스태프들과 논의하면서 새로운 형태로 작업을 해왔다"고 설명했다.

특히 '아가미'는 한국 개봉에 앞서 프랑스 안시국제애니메이션영화제를 시작으로 영국 런던프라이트페스트, 이탈리아 볼로냐24프레임퓨처필름페스티벌, 일본 도쿄국제영화제, 대만 타이중국제애니메이션페스티벌 등에 연이어 초청되는 쾌거를 이뤘다. 뿐만 아니라, 독일, 스위스, 오스트리아, 러시아, 일본, 대만, 전 세계 항공 등 해외 주요 지역에 선판매되기도 했다.

안 감독은 "애니메이션 더빙을 한다는 건 배우들에게 굉장히 위험한 선택인 것 같다. 할리우드 애니메이션 더빙은 이벤트의 개념으로 즐겁게 볼 수 있는데, 한국 애니메이션을 더빙하는 건 선택에 쉽지 않을 것 같았다. 그래서 캐스팅에 더 조심스러웠고, 제 분명한 생각이 있어야만 할 것 같았다. '아가미'의 경우는 원작이 있어서, 대사를 곱씹어보고 여기서 더 나아가야 할 게 있을지 생각을 해봤다"고 전했다.

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이어 캐스팅 과정에 대해 "강하늘은 저희 스튜디오에 와서 직접 그림을 그리는 애니메이터와 소통도 하고, 돌려하지 않는 질문을 하더라. 연예인 더빙이 갖는 직접적인 문제점부터 우리가 해결해야 할 것들을 토론부터 임해줘서 고마웠다. 정해인이 연기한 곤 캐릭터는 구병모 작가가 원작에서 어떤 목소리인지 정확히 명령해 놨다. 그 목소리에 어울리는 배우가 누가 있을지 고민해 봤다. 정해인의 소리를 처음 듣고 혼자서 상상을 하면서 머릿속으로 그려왔다"며 "감사하게도 정해인을 잘 아는 류승완 감독과 '외유내강' 강혜정 대표가 추천해 주셨고, 정해인도 흔쾌히 승낙해 줬다"고 말했다.

애니메이션 영화 '아가미' 언론시사회가 26일 오후 서울 용산CGV에서 열렸다. 목소리 연기를 한 배우 강하늘이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.26/

'아가미'는 대한민국을 대표하는 배우들의 목소리로 극을 풍성하게 채웠다. 강하늘은 세상에 없어야 하는 존재 곤의 유일한 세계가 되어준 강하를 연기했다. 그는 "곤이란 친구가 아가미가 생긴 독특한 친구인데, 덕분에 강하가 성장한 것 같다"며 "지금까지 제가 한 작품 중에 가장 큰 노력을 안한 것 같다. 오로지 목소리 연기에만 집중을 하면 됐고, 거기에 대한 모든 걸 감독님과 애니메이션 팀이 잘 만들어주셔서 숟가락만 얹은 기분이다"라고 밝혔다.

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이어 실사 연기와 더빙 연기의 차별점도 짚었다. 강하늘은 "제가 애니메이션을 굉장히 좋아하는데, 목소리 연기도 당연히 연기라고 생각했다"며 "실사 안에서는 1인칭으로 연기했다면, 목소리 연기는 좀 더 3인칭의 시선으로 바라보게 되는 것 같다. 제 목소리와 캐릭터의 얼굴과 배경의 느낌이 잘 어울리는지 고민을 하며 연기했다. 목소리 연기는 앞으로도 늘 도전해 보고 싶은 작업이다"고 전했다.

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애니메이션 영화 '아가미' 언론시사회가 26일 오후 서울 용산CGV에서 열렸다. 목소리 연기를 한 배우 유재명이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.26/

애니메이션 영화 '아가미' 언론시사회가 26일 오후 서울 용산CGV에서 열렸다. 목소리 연기를 한 뮤지컬배우 김선영이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.26/

유재명은 어린 곤을 구해주고 묵묵하게 지켜주는 노인 역을 맡았다. 김선영은 곤의 세계를 뒤흔드는 사건을 일으키는 이녕으로 분했다. 유재명은 "그동안 악역과 선역을 가리지 않고 다양한 역할을 해왔는데, 처음으로 더빙에 도전해 봤다. 뭔가 낯설기도 하고, 잘할 수 있을지 걱정도 됐는데 동료 배우들과 함께 용기를 내봤다. 덕분에 신선하고 묘한 경험을 해본 것 같다"고 만족감을 드러냈다. 그러면서 "사람들이 전화로 자신의 목소리를 들으면 낯설게 들린다고 하는데, 저도 제 목소리가 낯설게 들리더라. 노인 역할을 애니메이션에서 하게 될 줄 몰랐다(웃음). 다음번에는 재기 발랄한 역할을 해보고 싶다"고 포부를 전했다.

김선영은 "주로 공연을 해오다가, 이렇게 목소리로 대사를 연기하고 녹음을 해본 건 처음이다. 걱정도 많이 됐는데, 감독님이 편하게 해주셔서 굉장히 즐거운 작업이었다. '아가미'가 개봉하면 많은 사랑을 받았으면 좋겠다"고 기대를 당부했다.

애니메이션 영화 '아가미' 언론시사회가 26일 오후 서울 용산CGV에서 열렸다. 목소리 연기를 한 강하늘, 김선영, 유재명이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.26/

끝으로 안 감독은 "애니메이션은 만들 땐 독립영화 방식으로 만드는데, 개봉할 땐 '오디세이', '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'와 붙게 돼 기쁘다(웃음). 저희 영화가 세상을 구하진 못하지만, 관객들의 마음에 와닿을 수 있는 작품이 됐으면 좋겠다"고 바람을 내비쳤다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com