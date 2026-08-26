'9kg 감량+금주' 랄랄, 딴사람된 얼굴에 팬들도 깜짝 "사람이 달라졌는데?"

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[스포츠조선 김수현기자] 유튜버 랄랄이 금주 18일 차 근황과 함께 한층 달라진 비주얼을 공개해 눈길을 끌었다.

랄랄은 지난 25일 자신의 SNS를 통해 "금주 18일차 스킨케어"라는 글과 함께 데일리 루틴을 담은 영상을 공개했다.

영상 속 랄랄은 화사한 메이크업을 말끔하게 지우며 스킨케어를 하는 모습을 보여줬다. 진한 화장을 지운 뒤 드러난 민낯에서도 밝고 또렷한 이목구비를 자랑해 시선을 사로잡았다.

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특히 눈길을 끈 것은 한층 슬림해진 얼굴선이었다. 최근 금주를 선언한 랄랄은 이전보다 갸름해진 턱선과 한층 가벼워진 분위기를 보여주며 팬들의 관심을 모았다.

랄랄의 체중 감량은 앞서 여러 차례 화제를 모았다. 그는 지난 3월 자신의 체중이 77kg까지 늘었다고 밝힌 뒤 다이어트를 선언했다. 이후 꾸준히 체중 관리에 나선 가운데 최근에는 9kg을 감량했다고 전해 많은 관심을 받았다.

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여기에 금주까지 이어가면서 달라진 외모가 눈에 띈다는 반응도 이어지고 있다. 이번 영상에서도 화장을 지운 자연스러운 얼굴과 슬림해진 얼굴선이 공개되면서 다이어트와 금주 이후의 변화에 관심이 쏠렸다.

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이를 본 팬들은 "금주 평생 하셔라. 사람이 달라졌는데?" "잡티가 하나도 없다" "기미 잡티 모공이 없다니" "너무 예쁘다" "언니 왜 이렇게 예뻐졌어요?"라며 감탄을 금치 못했다.

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헤어스타일에도 변화가 있었다. 랄랄은 기존 이미지와는 사뭇 다른 핑크 탈색 헤어로 변신해 색다른 분위기를 연출했다. 밝은 헤어 컬러와 또렷한 이목구비가 어우러지면서 마치 아이돌을 연상케 하는 비주얼을 선보였다.

한편 랄랄은 지난 2024년 11세 연상의 비연예인과 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 결혼과 출산 이후에도 유튜브와 SNS 등을 통해 일상을 공개하며 팬들과 활발하게 소통하고 있다.

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shyun@sportschosun.com