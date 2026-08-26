싸이, 의료법 위반 혐의로 약식기소 처분…"만성 수면장애지만 명백한 과오"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 싸이가 향정신성의약품을 비대면으로 처방받고 매니저 등을 통해 대리 수령한 혐의로 약식기소됐다.

26일 법조계에 따르면 서울서부지검은 지난달 22일 의료법 위반 혐의를 받는 싸이와 서울 소재 대학병원 교수 A씨를 약식기소했다. 함께 검찰에 넘겨진 의료진과 매니저 등 4명에 대해서는 기소유예 처분을 내렸다.

약식기소는 검찰이 정식 공판 대신 서면 심리를 통해 벌금이나 과료 등을 내려달라고 법원에 청구하는 절차다. 싸이와 A씨에 대해 검찰이 청구한 벌금 액수는 알려지지 않았으며, 법원의 약식명령도 아직 내려지지 않은 것으로 전해졌다.

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싸이는 지난 2022년부터 2025년까지 서울의 한 대학병원에서 대면 진찰 없이 향정신성의약품을 처방받은 뒤 매니저 등 제3자를 통해 약을 대신 수령하도록 한 혐의를 받는다.

싸이가 처방받은 약에는 자낙스와 스틸녹스 등이 포함된 것으로 알려졌다. 이들 약물은 불안장애와 수면장애 등의 치료에 사용되는 향정신성의약품으로, 오남용 우려가 있어 의사의 진단과 처방이 필요하다.

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현행 의료법은 원칙적으로 의사가 환자를 직접 진찰한 뒤 처방전을 작성하도록 규정하고 있다. 환자의 의식이 없거나 거동이 현저히 곤란한 경우 등 일부 예외를 제외하면 직접 진찰받지 않은 환자를 대상으로 처방전을 발급하거나 제3자가 이를 수령하는 데 제한이 있다.

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경찰은 앞서 지난 5월 29일 싸이를 비롯해 해당 사건과 관련된 6명을 불구속 상태로 검찰에 송치했다. 이후 검찰은 싸이와 처방에 관여한 교수 A씨에 대해서는 약식기소하고 나머지 4명은 기소유예 처분했다.

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논란이 불거진 당시 싸이의 소속사 피네이션 측은 대리 수령 사실에 대해 사과한 바 있다. 소속사는 "전문의약품인 수면제를 대리 수령한 점은 명백한 과오이자 불찰"이라고 밝혔다.

다만 당시 소속사 측은 싸이가 만성적인 수면장애 진단을 받고 의료진의 처방에 따라 수면제를 복용해 왔으며, 대리 처방은 없었다는 취지로 설명했다. 그러나 수사기관은 비대면 처방과 대리 수령 과정에 의료법 위반 소지가 있다고 판단했고, 결국 검찰의 약식기소로 이어졌다.

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싸이에 대한 법원의 판단은 아직 나오지 않았다. 법원이 검찰의 청구를 받아들여 약식명령을 내릴 경우 벌금형 등이 확정될 수 있으며, 당사자 또는 법원이 정식재판이 필요하다고 판단하면 정식 공판 절차로 넘어갈 수 있다.

olzllovely@sportschosun.com