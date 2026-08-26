안영미, 출산휴가 마치고 복귀 "모유 수유 끝..두 아들 육아, 두 집 살림 기분" ('두데')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 안영미가 출산휴가를 마치고 라디오에 복귀했다.

안영미는 26일 방송된 MBC FM4U '두시의 데이트 안영미입니다'를 통해 청취자들과 다시 만났다.

이날 안영미는 카메라와 눈이 마주치자마자 "카메라 치워달라. 안 되겠다"며 당황한 모습을 보였다.

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그는 "어제 막내 작가가 뭔가 우려스러웠는지 나한테 '내일 예쁘게 하고 나오실 거죠?'라고 톡을 보냈다. 그래서 '당연하지'라고 하고 잔뜩 꾸미고 왔는데 화면에 비친 내 모습이 너무 흉물스럽다. '오디세이'의 외눈박이 괴물 같은 느낌이다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 "옷도 지금 새 옷을 입고 온 거다. 쇼핑할 시간이 없어서 남편 옷을 입고 잔뜩 꾸미고 왔는데 너무 엉망진창"이라며 "내일부터는 진짜 꾸미고 오겠다"며 너스레를 떨었다.

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안영미는 육아 근황도 전했다. 그는 "얼마 전에 모유 수유를 끊었다. 최근에 인스타그램에 (에이티즈의) 'BAD' 춤추면서 어마어마한 모습 보여드리지 않았냐. 그런데 이제는 없다. 그냥 꺼져버렸다. 있다가 없으니까 좀 헛헛하다"며 특유의 입담을 뽐냈다.

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그러면서 최근 에이티즈 멤버 산이에게 빠졌다고 고백했다. 안영미는 "그전에는 아이돌을 봐도 내가 이제 아기 엄마니까 다 아들처럼 보였다. 그냥 '우리 아이도 저렇게 컸으면 좋겠다'고 생각했는데 산이 씨 춤추는 거 보고 순간 내 심장이 요동치기 시작했다. 살아있음을 느꼈다"고 말해 폭소를 안겼다.

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손등의 상처에 대한 질문에도 답했다. 안영미는 "주부습진 때문이다. 임신 초기 때부터 주부습진이 와서 손이 엉망이었다. 임신해서 약을 못 바르다가 이제서야 모유 끊고 약을 바를 수 있게 됐다. 디테일하게 봐주셔서 감사하다"고 설명했다.

안영미는 두 아이를 키우는 고충도 털어놨다. 그는 "육체적으로 힘든 것보다는 첫째 아이 감정 살피는 게 더 힘든 것 같다"고 말했다. 이어 "잠 못 자는 거야 늘 각오가 되어있으니까 상관없는데 첫째 아이가 약간 질투도 했다가 내 말 한마디에 상처받을까 봐 그 감정까지 살피면서 신경 써야 하니까 동시에 두 집 살림하는 기분이다. 너무 힘들다"고 솔직한 심정을 전했다.

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한편 안영미는 2020년 외국계 회사에 재직 중인 비연예인과 결혼해 한국과 미국을 오가며 장거리 부부 생활을 이어왔다. 2023년에는 미국에서 첫째 아들을 출산했으며, 지난 6월에는 서울에서 둘째 아들을 품에 안았다.