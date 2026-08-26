'친일논란' 하영 '중증' 시즌2·3 합류설..넷플릭스 입장은

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 하영이 증조부 논란에 휘말린 가운데, 넷플릭스 측이 '중증외상센터' 시즌2 출연설에 대해 조심스러운 입장을 밝혔다.

26일 넷플릭스 관계자는 하영의 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터' 후속 시즌 출연설과 관련해 "확정된 것은 없다. 논의 중인 단계"라며 "촬영 시작 시점이나 캐스팅에 대해서는 확인드릴 내용이 없다"라고 밝혔다.

앞서 '중증외상센터'가 시즌2 제작을 확정하고 오는 10월 촬영에 돌입한다는 소식이 전해지면서 후속 시즌에 대한 관심이 높아졌다. 특히 시즌1이 국내외에서 좋은 반응을 얻었던 만큼 시즌2 제작 여부와 촬영 일정, 기존 출연진의 재합류 여부 등에 자연스럽게 이목이 쏠렸다.

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그러나 넷플릭스 측은 아직 후속편 제작과 관련해 확정된 사항은 없다는 입장이다. 촬영 시작 시점 역시 정해지지 않았으며, 캐스팅과 관련해서도 공식적으로 확인해 줄 수 있는 내용이 없다고 선을 그었다.

하영은 '중증외상센터' 시즌1에서 중증외상팀 간호사 천장미 역을 맡았다. 주지훈, 윤경호, 추영우 등과 함께 호흡을 맞추며 극에 활력을 더했고, 작품이 흥행하면서 시청자들에게도 자신의 이름을 알렸다.

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시즌1의 인기에 힘입어 후속 시즌에 대한 기대감은 꾸준히 이어져 왔다. 특히 기존 캐릭터들의 관계와 이야기가 어떻게 확장될지 관심이 높았던 만큼, 시즌2 제작과 관련한 작은 소식에도 관심이 집중되는 상황이다.

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다만 현재까지 넷플릭스가 공식적으로 확정한 것은 없다. 오는 10월 촬영설을 비롯해 하영의 출연 여부 역시 논의 단계에 머물러 있는 만큼, 실제 제작 일정과 캐스팅은 향후 논의를 통해 결정될 전망이다.

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한편 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터'는 전장을 누비던 천재 외과 전문의 백강혁(주지훈)이 이름뿐인 대학병원 중증외상팀을 심폐소생하기 위해 부임해 오면서 벌어지는 통쾌한 이야기를 그린 작품이다. 간호사 '천장미' 역을 맡았던 배우 하영은 최근 방송에서 4대째 의사 가문이라는 집안 내력을 언급한 뒤, 증조부의 친일 행적 논란이 불거졌다.