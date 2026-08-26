육중완밴드 강준우, '690g 미숙아' 子 131일만 퇴원 "총진료비 2억...국민 도움으로 지불"

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[스포츠조선 정안지 기자]육중완밴드 멤버 강준우가 미숙아로 태어난 아들의 퇴원 소식을 전하며 그동안 응원을 보내준 이들에게 감사의 마음을 전했다.

강준우는 26일 자신의 SNS를 통해 "우리 부부의 아들 우주가 8월 25일 퇴원하게 돼서 인사드린다"라면서 장문의 글을 게재했다.

지난 4월 16일 25주 690g의 몸무게로 태어난 강준우의 아들은 태어난 지 131일 만인 지난 25일 4.16kg의 몸무게로 건강하게 퇴원했다.

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강준우는 "수유할 때 산소포화도가 떨어지는 경우가 있어서 산소포화도 측정기만 가지고 퇴원했다"라며 "응원해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다. 댓글 하나하나, 응원 하나하나에 우리 부부는 정말 많은 위로를 받았고 또 눈물을 흘렸다"라며 많은 이들의 응원에 감사의 마음을 전했다.

강준우는 오랜 시간 아들을 돌보고 치료해 준 의료진에게도 거듭 감사의 뜻을 밝혔다. 그는 "뭐라고 감사의 말씀을 드려야 할지 모를 정도로 정말 감사드린다. 아들 치료해 주셨지만 면회 다니는 동안 우리 부부도 의료진분들께 치료받고 위로를 많이 받았다"라고 전했다.

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강준우는 131일간의 입원 생활 동안 발생한 진료비에 대해서도 털어놨다. 그는 "처음에 아무 생각 없이 큰 병원에 입원하고, 시간이 조금 지나니까 현실적으로 진료비가 걱정됐다"라며 "신생아중환자실(NICU)입원 비용을 검색해 보니까 몇몇 게시물에 몇천 단위부터 억 단위 진료비가 나온 분들도 계셨다"고 당시의 막막했던 심정을 전했다. 그러나 "너무 다행히도 의료보험으로 진료비가 지원되고 그 진료비마저도 국가에서 진료비를 지원해 주는 정책이 있다는 것도 알게 됐다"라며 밝혔다.

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강준우가 공개한 우주의 131일간 총진료비는 약 2억1,600만 원을 넘었다. 그러나 의료보험공단 부담금을 제외하고 환자 부담 총금액은 약 222만 원이었다.

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강준우는 "총진료비 2억1,600만원은 우리 부부에게는 감당할수 없는 큰돈이었다"라면서 "이런 큰 금액을 지금 게시물을 보고 계시는 국민 여러분의 도움으로 지불할수 있게 됐다. 정말 진심으로 감사드린다"라며 거듭 감사의 뜻을 전했다.

강준우는 "많은 분의 도움으로 잘 자라난 우주다. 그래서 이름도 많은 사람들의 도움을 받았다는 뜻으로 도울 우, 두루 주 자를 썼다"라면서 "평생 은혜 잊지 않고 살아가겠다"라고 덧붙이며 그동안 아들의 치료를 위해 힘을 보태준 의료진과 국민에게 다시 한번 감사 인사를 전했다.

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anjee85@sportschosun.com