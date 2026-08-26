전현무 최측근 증언 나왔다..“원래 즉흥적, '나혼산' 여행 낯설지 않아”

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 전현무의 카자흐스탄 여행을 둘러싼 논란이 이어지는 가운데, 오랜 지인이 직접 경험한 여행 일화를 공개하며 전현무의 평소 여행 스타일을 전했다. 방송에서 보여준 즉흥적인 모습이 실제와도 크게 다르지 않았다는 설명이다.

심형준 감독은 26일 전현무와 함께했던 여행 일화를 공개했다.

심 감독은 "몇 년 전, 현무 형과 별 계획 없이 남해로 내려간 적이 있다. 무작정 떠났다가 진도에 들렀고, 그러다 송가인 마을까지 가게 됐다. 운 좋게 송가인 아버님도 만났다. 처음부터 정해둔 건 하나도 없었지만, 오히려 계획이 없었기 때문에 예상하지 못한 일들이 이어졌고 여행은 더 재미있었다"라고 회상했다.

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이어 전현무에 대해 "형은 원래 이렇게 즉흥적으로 여행하는 걸 좋아한다"면서 "일단 떠나고 본다. 국내일 때도 있고 해외일 때도 있다"라고 전했다.

해외여행에서도 마찬가지였다. 심 감독은 "한 번은 무작정 일본 후쿠오카에 갔을 때도 숙소를 미리 정하지 않았다. 후쿠오카에서 렌터카를 빌려 유후인까지 갔는데, 막상 도착해 보니 관광객이 너무 많아 호텔이 전부 꽉 차 있었다. 결국 잠잘 곳을 구하지 못해 정말 길거리에서 잘 뻔했다"라고 말했다.

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그러면서 "이 사람은 그런 상황에서도 당황하거나 겁내지 않았다. 일본은 우리나라와 운전석과 핸들이 반대라 운전하기 쉽지 않았을 텐데, 렌터카를 빌리는 것부터 아무렇지도 않게 해냈다. 낯선 나라에서 운전하는 일도 형에게는 큰 문제가 아니었다. 오히려 직접 차를 몰고 새로운 곳으로 향하면서, 그 상황 자체를 즐기는 것 같았다"라고 덧붙였다.

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심 감독은 "형의 여행은 늘 이런 식이었다. 계획 없이 출발하지만 그만큼 예상하지 못한 일이 생긴다"며 "때로는 숙소를 구하지 못해 난감한 상황에 놓이기도 하지만 결국 그런 경험까지도 여행의 일부로 만들어버린다"고 했다.

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최근 논란이 된 MBC '나 혼자 산다'의 카자흐스탄 여행에 대해서도 입을 열었다. 심 감독은 "카자흐스탄 여행을 두고 이것저것 말이 많은 것 같은데 나한테는 크게 낯선 모습이 아니다. 계획 없이 움직이고, 생각지도 못한 곳으로 가고, 그러다 또 별일을 만드는 모습은 내가 오래 봐온 형의 모습과 다르지 않다. 참 엉뚱하게 사는 사람이다. 정말 웃기고 재밌고 같이 있으면 심심할 틈이 없다"라고 전했다.

전현무의 카자흐스탄 여행은 지난 14일과 21일 방송된 '나 혼자 산다'를 통해 공개됐다. 전현무가 공항에서 즉석으로 목적지를 정하고 비행기표를 발권한 뒤 렌터카와 숙소까지 예약하는 모습이 담겼다.

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그러나 방송 이후 현지 렌터카 이용 과정 등이 지나치게 수월하게 진행된 점 등을 두고 '무작정 여행' 콘셉트에 대한 의문이 제기됐다. 여기에 카자흐스탄 알마티시 공식 페이지에 해당 촬영이 관광당국의 지원을 받아 진행됐다는 내용이 공개되면서 논란이 커졌다.

이에 '나 혼자 산다' 측은 25일 "전현무 씨의 카자흐스탄 여행은 방송에 공개된 내용 그대로, 카자흐스탄으로 출발하기 직전 공항에서 현지 렌터카 업체에서 요구한 국제운전면허증과 여권을 제출하고 차량을 대여한 것"이라며 "이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"고 해명했다.

한편 심형준 감독은 과거 MBC '나 혼자 산다'에서 전현무의 '엘사 분장' 달력 사진 촬영을 맡으며 인연을 맺었다. 이후에도 전현무와의 인연을 이어가며 MBN 예능프로그램 '전현무계획'에서 연출을 맡았다.

다음은 심형준 감독 SNS글 전문

몇 년 전, 현무 형과 별 계획 없이 남해로 내려간 적이 있다. 무작정 떠났다가 진도에 들렀고, 그러다 송가인 마을까지 가게 됐다. 운 좋게 송가인 아버님도 만났다. 처음부터 정해둔 건 하나도 없었지만, 오히려 계획이 없었기 때문에 예상하지 못한 일들이 이어졌고 여행은 더 재미있었다.

형은 원래 이렇게 즉흥적으로 여행하는 걸 좋아한다. 일단 떠나고 본다. 국내일 때도 있고 해외일 때도 있다. 한 번은 무작정 일본 후쿠오카에 갔을 때도 숙소를 미리 정하지 않았다. 후쿠오카에서 렌터카를 빌려 유후인까지 갔는데, 막상 도착해 보니 관광객이 너무 많아 호텔이 전부 꽉 차 있었다. 결국 잠잘 곳을 구하지 못해 정말 길거리에서 잘 뻔했다. 계획 없이 떠난 여행이 예상치 못한 난관으로 이어진 순간이었다. 이 사람은 그런 상황에서도 당황하거나 겁내지 않았다. 일본은 우리나라와 운전석과 핸들이 반대라 운전하기 쉽지 않았을 텐데, 렌터카를 빌리는 것부터 아무렇지도 않게 해냈다. 낯선 나라에서 운전하는 일도 형에게는 큰 문제가 아니었다. 오히려 직접 차를 몰고 새로운 곳으로 향하면서, 그 상황 자체를 즐기는 것 같았다.

형의 여행은 늘 이런 식이었다. 계획 없이 출발하지만 그만큼 예상하지 못한 일이 생긴다. 때로는 숙소를 구하지 못해 난감한 상황에 놓이기도 하지만 결국 그런 경험까지도 여행의 일부로 만들어버린다.

이번 나 혼자 산다 카자흐스탄 여행을 두고 이것저것 말이 많은 것 같은데 나한테는 크게 낯선 모습이 아니다. 계획 없이 움직이고, 생각지도 못한 곳으로 가고, 그러다 또 별일을 만드는 모습은 내가 오래 봐온 형의 모습과 다르지 않다. 참 엉뚱하게 사는 사람이다. 정말 웃기고 재밌고 같이 있으면 심심할 틈이 없다.