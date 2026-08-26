'팀♥' 김보라, 44세 자연 임신이었다 "태명은 '선물'이, 잘 키울게요"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 팀과 사업가 김보라 부부가 둘째 임신 소식을 전한 가운데, 자연임신으로 찾아온 아이임을 직접 밝혔다.

김보라는 26일 자신의 계정에 산부인과를 방문한 근황과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 먼저 최근 둘째 임신 소식을 전한 김보라는 많은 이들의 축하와 응원을 받자 감사한 마음을 전했다.

김보라는 "아이고… 이렇게 너무나 많은 축하를 받게 되어 저희 선물이는 참 축복받은 아이구나 생각했어요.."라며 "네 태명은 선물이에요, 하나님이 주신 선물, 선물이, Gifty) 축하해주셔서 정말 너무너무 감사합니다"라고 인사했다.

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이어 "44세에 찾아온 선물이 잘 키울게요"라며 "아!! 저… 자연임신이에요"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

또한 김보라는 자신의 D라인이 담긴 사진을 공개하며 "근데 저 몇 주게요?"라고 팬들에게 질문을 던졌다. 사진 속 배가 제법 나온 모습에 팬들은 4개월부터 6개월까지 다양한 추측을 내놓으며 뜨거운 관심을 보였다.

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김보라는 팬들의 다양한 답변에 직접 소통하며 임신 근황을 유쾌하게 전했다. 44세의 나이에 자연임신으로 찾아온 둘째라는 사실까지 직접 알리면서 많은 축하가 이어지고 있다.

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한편 팀과 김보라는 지난 2021년 결혼했으며, 슬하에 아들을 두고 있다. 두 사람은 둘째 임신 소식을 전하며 또 한 번의 가족 맞이를 준비하고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com