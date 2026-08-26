한기범, 두 아들 '자폐 경계선' 고백 "식당 가도 제자리에 못 앉아" ('특종세상')

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[스포츠조선 정안지 기자]전 농구선수 한기범이 자폐 경계선에 있는 두 아들의 독립을 앞두고 복잡한 심경을 드러냈다.

26일 MBN 측은 "레전드 농구 스타 한기범"이라는 제목의 '특종세상' 예고편을 공개했다.

공개된 영상에서는 한기범과 아내가 두 아들의 독립과 결혼에 대해 이야기를 나누는 모습이 담겼다. 한기범의 아내는 두 아들에게 "결혼 생각 진짜 없냐"라고 물었다. 이에 첫째 아들은 "없다. 사람 챙기기 싫다"라고 답했고, 둘째 아들은 "난 벗어나길 노력할 거다"라면서 독립 의지를 드러냈다. 그러자 어머니는 "왜 독립을 원하냐"라고 물었고, 둘째 아들은 "음료수 마음대로 못 마셔서 불편하다"라며 답했다. 첫째 아들도 "야식 마음대로 못 먹어서 불편하다"라고 거들었고, 한기범은 "그거 먹는 거구나"라며 웃었다.

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그때 한기범의 아내는 둘째 아들의 손을 잡고 주방으로 향했다. 아들이 혼자서도 생활할 수 있도록 직접 기본적인 집안일을 가르치기 위해서였다.

어머니는 "부끄러워하지 마라. 엄마가 알려주는 대로만 해라"라면서 인덕션 전원을 켜는 방법부터 하나씩 알려줬다. 이후 아들은 어머니의 도움을 받아 계란후라이를 완성했다. 한기범은 "아들 잘되냐"라며 뒤에서 지켜봤고, 어머니는 "진짜 걱정이다"라며 아들 곁을 떠나지 못했다.

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한기범은 "두 아들이 자폐 경계선에 있다"라면서 "식당에 가도 제자리에 앉지 못한다"라고 했다. 아내는 아이들이 어렸을 당시의 모습을 떠올렸다. 그는 "얇은 동화책들이 있었다. 얇은 책을 다 세웠다"라며 아들의 반복적인 행동을 설명했다. 이어 "자폐 아이에 대한 영화를 봤다. 똑같은 행동을 하더라"라면서 "이렇게 이야기하다 보니까 옛날이 떠오른다. 힘들었던 때가 스쳐 지나간다"라면서 결국 눈물을 흘렸다.

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한기범 가족의 이야기는 오는 27일 방송되는 MBN '특종세상'에서 공개될 예정이다.

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anjee85@sportschosun.com